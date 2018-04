Open Air Audigast mit vielen Zugpferden: Stoppok, Sarah Lesch, Backdoor

Ende Mai gibts in Audigast wieder was auf die Ohren: Dann feiern die Freunde der Livemusik ihr nächstes Open Air auf dem Sportplatz. Stargäste sind die Liedermacherin Sarah Lesch, Stefan Stoppok sowie Ruff As Stone mit Prinzen-Sänger Tobias Künzel am Schlagzeug. Aber es gibt auch ein Wiedersehen mit guten alten Bekannten.