Rötha/Böhlen

Ab sofort ist die Orgelmaus im Kirchspiel Leipziger Land unterwegs. Sie ist neugierig, klein, flink, wendig und kommt in alle Ecken der rätselhaften Orgelkästen in den Kirchen. Sie ist das Maskottchen einer neuen musikalischen Veranstaltungsreihe, die sich Kantorin Elisabeth Höpfner vor allem für Kinder ausgedacht hat. „Aber auch Erwachsene sind herzlich willkommen“, sagt sie.

„Orgelmaus um 10“

Die Reihe trägt ganz passend den Namen: Orgelmaus um 10. Immer dienstags 10 Uhr empfängt Kantorin Höpfner eine Gruppe an einer der Orgeln in den Orten des Kirchspiels. Den Auftakt machten 37 Kinder aus der Kindertagesstätte Rötha an der Orgel der Georgenkirche. Elisabeth Höpfner hatte neben der Maus noch Verstärkung in Form von Bär, Frosch und Vogel mitgebracht, um den Kindern die Orgel zu erklären.

Staunend lauschten die Mädchen und Jungen den hohen und tiefen Tönen der Orgelpfeifen. Gemeinsam sangen sie Kinderlieder zu Orgelklängen und zum Schluss als Dankeschön das Regenbogenlied. Eine Runde Gummibärchen spendierte Elisabeth Höpfner zum Schluss auch noch.

Ein Lied mit der Orgel singen

So oder ähnlich sollen auch die nächsten Orgelführungen ablaufen. „Die Maus wird euch ihr großes Haus zeigen und erklären. Am Schluss könnt ihr noch ein Lied nach Wunsch mit der Orgel singen“, lädt die Kantorin alle Kinder ein. Erwachsene dürfen auch mitkommen, für die gibt es ein kleines Orgelkonzert.

Die nächste Orgelführung ist am Dienstag in Böhlen. Danach folgen in diesem Jahr noch Eula (18. 9.), Kitzscher (25. 9.), Großpötzschau (2. 10.), Trages (9. 10.), Steinbach (16. 10.), Dreiskau-Muckern (23. 10.) und Dittmannsdorf (30. 10.). von November bis März macht die Orgelmaus Winterpause.

Von André Neumann