Borna/Geithain

Ostsee, Griechenland, Mallorca: Das waren in diesem Sommer die liebsten Reiseziele der Menschen in der Region Borna/Geithain, wenn man sich bei den hier ansässigen Reisebüros umhört. Repräsentativ ist die Umfrage nicht, dennoch ist die Tendenz deutlich.

Sommerklassiker wieder nachgefragt

„Besonders beliebt bei Flugreisen waren in diesem Jahr Mallorca, die Türkei und Griechenland. Das sind auch einfach die Sommerklassiker. Die werden sonst auch viel gebucht“, sagt Petra Borschke vom Reisebüro „Petras Reisetip“ in Neukieritzsch. Fernreisen, zum Beispiel nach Südostasien, seien dann eher im Winter gefragt. Reisen mit dem Auto oder dem Bus führten die Deutschen diesen Sommer besonders häufig an Ziele in Deutschland, vor allem an die Ostsee. „Das Wetter hat es hergegeben, und dort ist es ja auch einfach schön“, so Borschke. Auch Italien oder Österreich waren gefragt.

Türkei als Reiseziel wieder im Kommen

„Griechenland und Spanien sind wirklich Dauerbrenner, das war auch diesen Sommer so“, sagt auch Yvonne Hollstein vom Reiseland Borna. Die Türkei sei langsam wieder im Kommen. Auch die Ostsee sei dauerhaft beliebt, vor allem bei denjenigen, die nicht fliegen wollen. „Da ist es rappelvoll, wenn Sie in den Sommerferien was suchen“, sagt Hollstein. Die polnische Ostseeküste habe diesen Sommer ebenfalls viele Reisende angezogen – auch, weil Unterkunft und Verpflegung dort günstiger sind als in Deutschland.

Ostsee und Griechenland beliebt

„Wir fahren überall gerne hin“, sagt ein Mann, der gerade mit seiner Frau in einem Bornaer Reisebüro sitzt. „An die Nordsee zum Beispiel. Im November soll es dann in die Türkei gehen.“ Die Türkei sei insgesamt wieder im Kommen, so auch Brigitte Brzoska, Inhaberin des „Frohburger Reisebüros“ in Frohburg. Außerdem auch bei ihren Kunden beliebt: die Ostsee und Griechenland. Kreuzfahrten, zum Beispiel Flusskreuzfahrten werden seit ein paar Jahren ebenfalls verstärkt nachgefragt, so Brzoska.

Johannes Kratz von der Geithainer Reiseagentur Kratz hatte viele Gäste, die nach Bulgarien, Mallorca und auf die kanarischen Inseln wollten. „Bei den Flugreisen sind Kuba, Mexiko und Thailand beliebt, bei den Autoreisen Deutschland, Österreich und Kroatien.“ Innerhalb Deutschlands fuhren die Menschen diesen Sommer vor allem an die Ostsee und an die Mecklenburger Seen, so Kratz.

Von Sophie Aschenbrenner