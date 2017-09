Panne in Regis-Breitingen bei der neuen Tagesstätte: Kein Gefälle für das Abwasser

Eine erneute Verzögerung hat es beim Bau der Kindertagesstätte in Regis-Breitingen gegeben. Die Abwasserleitung des Hauses liegt tiefer als der Anschluss an den Kanal, sodass erst eine Hebeanlage installiert werden muss. Die Arbeiten an den Außenanlagen, die fünf Wochen pausierten, laufen nun mit erhöhter Intensität.