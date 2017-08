Parade der Schlepper-Oldies in Breitenborn: Liebhaber zeigen ihre historischen Schätze

Breitenborn. Trotz Regenschauer ließen sich die Oldtimerfreunde am Sonnabend ihre Schau mit Traktoren und Schlepper in Breitenborn nicht stehlen. In mehreren Reihen stellten sie die Schlepperfahrzeuge auf - von der legendären Lanz Bulldog bis zu Kramer und Famulus. Mittlerweile hat das einmal jährlich stattfindende Ereignis auch zahlreiche andere Oldtimerfreunde auf den Plan gerufen. Mitveranstalter Gert Roschütz freut sich über den Zuspruch: „ Das Ereignis ist vor etlichen Jahren aus der Taufe gehoben worden, denn im Ort gab es viele alte Traktoren und Schlepper“. Im Laufe der Jahre seien es immer mehr geworden. Die Veranstalter haben schon 170 Oldtimerfahrzeuge gezählt.

Eberhard Lange schaut sich ein in die Jahre gekommenes Zweirad an und fühlt sich sofort an seine Jugendzeit erinnert. „Ich habe damals ein Leichtmottorad der Marke Sachs gefahren, dem eine Jawa folgte. Später ist noch eine MZ-Seitenwagenmaschine dazugekommen, mit der meine Frau, die Kinder und ich Ausfahrten unternommen haben. Das Seitenwagenrad war sogar mit einer eigenen Bremse ausgestattet, was das Gefährt sicherer machte, da wir nie ins Schlingern gekommen sind.“

An anderer Stelle auf dem weiträumigen Areal stellte Andreas Wolf seine legendäre Schwalbe auf. „Die habe ich damals gekauft, damit wir als junge Familie beweglich waren. Selbst die Originalpapiere sind noch vorhanden“, auf die Wolf voller Stolz zeigt.

Ob Schlepperfahrzeuge, historische Automobile oder Zweiradfahrzeuge, ihre Besitzer können alle Geschichten dazu erzählen und sind beim nächsten Treffen gern wieder mit dabei.

Von René Beuckert