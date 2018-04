Borna Maifest Espenhain - Parkgebühr und Halteverbot sollen Chaos verhindern In Espenhain werden am 1. Mai wieder bis zu 300 Oldtimerfahrzeuge und tausende Besucher erwartet. Mit neuer Platzordnung, Parkgebühr und Halteverboten wappnen sich die Veranstalter für den Ansturm.

Zum Maifest in Espenhain können die Besucher auch in diesem Jahr wieder bis zu 300 Oldtimer auf dem Sportplatz in Espenhain bestaunen. Im Bild Organisator Klaus Weller (r.) vom Oldtimerverein Kohren-Sahlis bei einem früheren Fest. Quelle: Archiv / Thomas Kube