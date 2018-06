Elstertrebnitz

In diesem Jahr nun sollen die Parkplätze an der Elstertrebnitzer Kindertagesstätte „Knirpsenland“ geschaffen werden. Der Gemeinderat hat den Bauauftrag dafür jetzt an das Unternehmen Tief-, Straßen- und Pflasterbau Jörg Sube aus Zwenkau vergeben. Eigentlich für 2017 geplant, war das Vorhaben der Kommune zunächst daran gescheitert, dass der Antrag auf Fördermittel aus dem Leader-Programm zurückgezogen und neu gestellt werden musste.

Kommune hat Projekt vergrößert

Im zweiten Anlauf hat die Gemeinde das Projekt gleich noch vergrößert. Statt der anfänglichen sechs Pkw-Stellflächen werden im Laufe des Sommers acht entstehen. Bei einer erwarteten Bauzeit von etwa vier Wochen liegt der Realisierungszeitraum laut Ausschreibung zwischen dem 9. Juli und dem 7. September. Damit bleibt ein kleiner Puffer, da das Vorhaben bereits bis zum 31. Oktober beim Fördermittelgeber abgerechnet werden muss, erklärte Bürgermeister David Zühlke (CDU) in der Ratssitzung. Schließlich wolle die Kommune nichts von den 80 Prozent Zuschuss einbüßen.

Fünf Angebote lagen vor

Sieben Firmen hatten die Unterlagen angefordert, fünf dann Angebote abgegeben. Die Preisspanne reicht bis rund 52 000 Euro, wunderte sich Zühlke. Den Zuschlag erhielt aber die Zwenkauer Firma Sube, die auf ihr Hauptangebot noch Nachlass gewährt. Damit liegt die Summe bei circa 27 400 Euro und nur knapp über den geschätzten sowie im Haushalt der Kommune eingeplanten Kosten.

Auf Nachfrage von Gemeinderätin Kathleen Berngruber (CDU) sagte der Bürgermeister, dass die Parkplätze dort gebaut werden, wo vor Kurzem der Baum gefällt worden war. Das Areal, bisher Gartenland, liege nur wenige Meter von der Kita entfernt in Richtung Feuerwehrgerätehaus, dann aber auf der rechten Seite. Per Dienstanweisung wolle er sicherstellen, dass die Kindergärtnerinnen diese Stellflächen den Eltern überlassen sollen. Der Abgeordnete Nils Dykierski forderte, die Parkdauer zu beschränken, weil sonst die Gefahr von Dauerparkern bestehe. Das will Zühlke prüfen lassen, er verwies aber auch auf eine einheitliche Regelung in der Gemeinde. Er wünsche sich ein Schild „Parkplatz Kindergarten“. Welche Zeichen tatsächlich aufgestellt werden, könne er jedoch nicht allein festlegen. Dafür sei eine Verkehrsschau zuständig, an der neben ihm die Polizei und die Ordnungsverwaltung aus Pegau mitwirken.

Von Olaf Krenz