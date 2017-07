Party am Großstolpener See

Die sonst beschauliche Ruhe am Großstolpener See wurde am Sonnabend von der bunten Welt der elektronischen Musik unterbrochen. Die wummernden Beats der Summer Inspiration schallten nicht nur über Strand und Wasser, sondern waren in den umliegenden Groitzscher Orten sowie bis nach Neukieritzsch und Regis-Breitingen zu hören.