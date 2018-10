Borna

Bier und Jägermeister flossen reichlich beim ersten Oktoberfest in Borna. Mit zwei Partyzelten und insgesamt 280 Sitzplätzen bot der Bornaer Andi Moosrainer mit seinem „Mosis Veranstaltungsservice“ reichlich Platz zum Feiern, Trinken, Spaß haben und natürlich auch zum Tanzen.

Auf dem Grundstück westlich des Marktplatzes, wo der historische Gasthof „Blauer Hecht“ einstmals stand, wurde damit wenigstens am Wochenende eine brachliegende Fläche sinnvoll genutzt.

Für die nötige lautstarke Umrahmung des Oktoberfestes hatte sich Moosrainer den Eilenburger DJ Roy mit ins Boot oder besser an Regler und Mikrofon geholt. Der spielte beste Partymusik und konnte damit zu späterer Stunde auch viele Gäste zum Tanzen animieren. Echte Maßkrüge für das kühle Blonde kam es in Borna allerdings nicht. Aus Sicherheitsgründen bestand die Stadtverwaltung darauf, dass der Gerstensaft nur in Plastebechern ausgeschenkt werden dürfe. Eine nachvollziehbare Entscheidung.

Bei der lukullischen Versorgung hingegen, standen die Bornaer dem bayerischen Originalen indes nicht nach. So gab es Weißwürste oder auch Leberkäsbrötchen. Und wer mindestens drei Jägermeister an der Theke orderte, bekam einen Oktoberfest-Hut gratis dazu.

Von Thomas Kube