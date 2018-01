Pegau: 2100 Unterschriften gegen Servicekürzungen der Sparkasse

Pegau. Mehr als 2100 Menschen im Raum Pegau protestieren mit ihrem Namen gegen die Serviceeinschränkungen der Sparkasse Leipzig. Das hat die Wählervereinigung Pro Pegau mitgeteilt, die selbst eine Unterschriftenaktion gestartet hatte. In ihre Listen trugen sich über 1300 Personen ein, informiert Stadtrat Mario Bringer. „Innerhalb von nur zwei Wochen ist dies eine beachtliche Zahl und verdeutlicht den Unmut der Bürger“, sagt er. „Es hätten problemlos noch einige Hundert Unterschriften mehr werden können, aber die Zeit drängt, da bereits seit Anfang Januar 2018 die kürzeren Öffnungszeiten gelten und auch parallel der SB-Container in Kitzen abgebaut wurde.“ Gegen diesen Verlust im Ortsteil stemmten sich reichlich 800 Menschen mit ihrem Namenszug.

Die Pro-Pegau-Listen lagen laut Bringer in den Innenstadtgeschäften und bei den Ärzten aus. „Dort wurde nicht nur unterschrieben, sondern dem großen Unmut über die Gleichgültigkeit seitens der Sparkasse und des Landkreises Leipzig gegenüber den Pegauer, Kitzener und Elstertrebnitzer Bürgern Luft gemacht.“

Die Filiale am Pegauer Markt war bis Ende Dezember noch 34,5 Stunden pro Woche geöffnet. Das änderte sich zum Jahresbeginn gewaltig. Bringer: „Während in Zwenkau an fünf Tagen insgesamt 34,5 Stunden und in Groitzsch an vier Tagen insgesamt 22 Stunden Schalteröffnungszeiten bestehen, sollen sich die Bürger der Stadt Pegau mit Kitzen und Elstertrebnitz mit Öffnungszeiten an nur noch zwei Halbtagen mit 7,5 Stunden begnügen, identisch zu Kohren-Sahlis, das aber nur über ein Drittel der Pegauer Einwohner verfügt.“ Für die vielen älteren Bürger sei Online-Banking keine Alternative. Und die bereitgestellte Sparkassentechnik zur Selbstbedienung funktioniere des Öfteren nicht. Deshalb seien Ansprechpartner vor Ort unabdingbar. „Anspruch und Wirklichkeit passen bei der Sparkasse leider nicht zusammen.“ – Allerdings verweist das Finanzinstitut darauf hin, dass es Beratungszeiten montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 19 Uhr anbietet, in denen für die Kunden nach vorheriger Terminvereinbarung persönliche Gespräche möglich sind.

Die Sparkasse-Container in Kitzen ist abgebaut worden. Quelle: Mathias Bierende

In Kitzen kommt nach dem Abbau des SB-Terminals zweimal pro Woche für eine halbe Stunde der Sparkassenbus , „welcher aber weder über Kontoauszugsdrucker noch Auszahlautomat verfügt und wo nur beleghafte Auszahlungen möglich sind“, so Bringer. „Das hat nichts mit digitaler Offensive für den ländlichen Raum zu tun, sondern ist einfach nur peinlich und erreicht auch nur eine geringe Anzahl von Bürgern.“

Der Landkreis als einer der Träger der Sparkasse sei in der Pflicht, das Gebiet gleichmäßig zu entwickeln. „Dass sich Institutionen wie die Sparkasse so massiv aus der Fläche verabschieden, birgt auch ein politisches Risiko. Sogenannte abgehängte Orte bilden den Nährboden für politische Ränder“, schaut Stadtrat Mario Bringer auf größere Zusammenhänge.

Pro Pegau hat seine Unterschriftenlisten an Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) übergeben. Der hat angekündigt, diese direkt an Sparkassenvorstand Harald Lengenfeld übergeben zu wollen.

Von Olaf Krenz