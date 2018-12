Pegau

Ein recht umfangreiches Programm erwartet den Pegauer Stadtrat kurz vor Weihnachten. Seine 31. Sitzung dieser Wahlperiode findet am Mittwoch (19.12.) ab 19 Uhr im Rathaussaal statt. Zwei Bebauungsplanverfahren, fünf Grundstücksangelegenheiten sowie acht Auftragsvergaben, aber auch die Elternbeiträge für Kindereinrichtungen stehen auf der Tagesordnung.

Konzept zur Beseitigung der Wehrschwelle

Los geht es mit der Landestalsperrenverwaltung, die das Projekt zur Beseitigung der Wehrschwelle in der Weißen Elster vorstellt. Nach den B-Plänen „Wohnen am Angelteich“ ( Pegau) und „Wohnbebauung Dr.-Otto-Kunzmann-Straße“ (Kitzen) ist für eine weitere Immobilie die Stadtumbau-Ost-Förderung geplant. Die Satzung über Zuzahlungen zur Betreuung von Kindern in städtischen Tagesstätten soll geändert werden. Und bei der Kita „Zwergenstübchen“ Wiederau wird die Erweiterung fortgesetzt.

Wohngebiet „Am Wasserturm“ wird konkret

Vorgesehen ist der Verkauf mehrerer Flurstücke und einer Eigentumswohnung. Zudem entscheiden die Stadträte über den Kauf eines Löschfahrzeugs und die Vergabe von Planungsleistungen für das Wohngebiet „Am Wasserturm“, die Gehwege der Töpfergasse, den Schützenplatz und die Lindenstraße/ Eulauer Straße.

Dann informiert Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) über das aktuelle Geschehen in der Kommune. Und die Abgeordneten können ihre Anliegen der Verwaltungsspitze vorbringen. Zum Abschluss des öffentlichen Teils der Sitzung sind Bürgeranfragen möglich.

Von okz