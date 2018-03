Pegau: Brand in altem Güterschuppen – Polizei ermittelt

Pegau. In einem alten Güterschuppen in Pegau brach am Mittwochabend ein Feuer aus. Weil es aus dem Gebäude in der Wachenheimer Straße qualmte, wurden 18.20 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren Pegau und Elstertrebnitz alarmiert. Mit einem Großaufgebot an Kräften und Mitteln waren sie schnell vor Ort. Die Bundespolizei hatte die Feuerwehr und das Polizeirevier informiert. Das massiv erbaute zweistöckige Haus, zehn mal 30 Meter groß, befindet sich im Besitz der Stadtverwaltung Pegau.

Dichter Rauch drang aus dem Gebäude

„Aus dem Dachbereich des seit Jahren leerstehenden Gebäudes drang dichter Rauch. Gewaltsam musste sich ein Trupp unter schwerem Atemschutz Zugang verschaffen“, schilderte Ronny Wiesner von der Pegauer Wehr die Situation. Die Flammen im Obergeschoss habe man dann schnell löschen können. Nach ihrem einstündigen Einsatz verbarrikadierte die Wehr den Zugang.

Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hatte offensichtlich rund einen Quadratmeter Unrat angezündet. Laut Polizei entstand nicht unerheblicher Schaden am Fußboden. Die Beamten ermitteln nun wegen Brandstiftung. Sie bitten Zeugen um Hinweise an das Revier Borna (Telefon 03433/2440).

Von es