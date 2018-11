Pegau

Zu Wochenbeginn wird in Pegau die Durchfahrt auf der Ernst-Reinsdorf-Straße gestört. Von Montag bis Mittwoch ist der Abschnitt zwischen der Straße An der Untermühle und dem Gerberplatz voll gesperrt. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Der Grund für die Anordnung ist die Verlegung einer Gashausanschlussleitung.

An diesen drei Tagen müssen Autofahrer, die vom östlichen Teil der Stadt in den Norden wollen beziehungsweise in umgekehrter Richtung unterwegs sind, einen kleinen Umweg einplanen. Das gilt unter anderem für die Fahrt aus Richtung Martin-Luther-Platz zur Sporthalle „Filze“ sowie zur Kindertagesstätte „Sonnenschein“.

Keine Wendemöglichkeit für Lkw

Recht eng wird es dabei auf der Straße An der Schule, die über Helbigstraße, Markt und Hellmuthsgasse erreicht wird und dann auf die Ernst-Reinsdorf-Straße mündet.

Für Lkws gibt es im Bereich beider „Sackgassen“ am gesperrten Teilstück keine Wendemöglichkeit, heißt es aus dem Rathaus weiter. Wie andere größere Fahrzeuge sollen sie die Hauptumleitungsstrecke über Markt, Breitstraße, Carsdorfer Straße und Mühlweg wählen.

Der Bus wird in der Zeit die Haltestelle an der Schule in der Ernst-Reinsdorf-Straße nicht bedienen. Betroffen ist je eine Fahrt auf den Linien 121 und 124, so die Verwaltung. Als Ersatz kann die Haltestelle auf dem Kirchplatz genutzt werden.

Von okz