Pegau

Die erste Wasserwelle des Jahres ist abgeebbt, ohne echte Probleme bereitet zu haben. Inzwischen hat das Umweltamt des Landkreises die Stadt Pegau über die Aufhebung der Alarmstufe 1 informiert. Die zurückgegangenen Pegelstände in Zeitz und Kleindalzig und die erwartete meteorologische Lage haben zu dieser Entscheidung geführt, hieß es.

Die erste Alarmstufe, die den Meldebeginn anzeigt, aber keine Gefährdung der Anlieger darstellt, war am Pegel Zeitz beim Wasserstand von 3,25 Meter am Montagmorgen erreicht worden. Zwar stieg die Elster im Laufe des Tages weiter an, doch erwarteten die Verantwortlichen wie Pegaus Wehrleiter Marco Becher keine wirkliche Verschärfung.

Höchststand war am Montagabend erreicht

Tatsächlich war dann am Abend der Höchststand mit 3,56 Meter (20 bis 21.15 Uhr) erreicht. Der Durchfluss lag da bei 80,6 Kubikmeter pro Sekunde. Bis zur Alarmstufe 2 bei 4,25 Meter war also noch Platz. Danach verringerten sich beide Werte langsam, aber stetig. Am späten Dienstagnachmittag waren wieder die 3,25 Meter erreicht. Am Donnerstag, 13 Uhr, meldete der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt für Zeitz 3,03 Meter und 48,4 Kubikmeter pro Sekunde bei weiter fallender Tendenz. Kleindalzig war am Dienstagmorgen mit 1,79 Meter knapp an der Alarmstufe 1 (1,8 Meter) vorbeigeschrammt und dann gesunken.

Keine Gefährdung für bebaute Flächen

„Auf den natürlichen Flutflächen hat das Wasser etwas gestanden“, sagte Feuerwehrchef Becher am Donnerstag. „Und im Alberthain sowie unter der Elsterbrücke waren ein paar Fußwege betroffen. Eine Gefährdung für Wohnbebauung gab es aber nicht.“ Diese Situation sei ganz normal für Winter- und Frühjahrswetterlagen mit Regen und etwas Schneeschmelze. „Dennoch schauen wir lieber einmal öfter hin. Das hat uns die Flut 2013 gelehrt.“

Von Olaf Krenz