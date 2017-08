Pegau: Flugplatzfest der Modellflieger Werben am Wochenende

Pegau/Werben. Einen regen Start-, Flug- und Landeverkehr gibt es am Wochenende nordwestlich von Pegau. 40, vielleicht gar 50 Piloten werden erwartet, die ihre Maschinen über dem Gelände an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt kreisen lassen. Allerdings nicht alle auf einmal, und auch ohne, dass Passagiere zusteigen könnten. – Die Modellflieger Werben veranstalten ihr Flugplatzfest.

Intern beginnt es bereits Freitagvormittag, wenn einige Akteure des Gastgebervereins letzte Tests und Check-ups durchführen. „Am Nachmittag werden dann wohl auch schon Gäste da sein“, sagt der Vorsitzende Dietmar Schäke. „Natürlich können da auch schon Besucher kommen.“ Am Sonnabend und Sonntag herrscht ab 10 Uhr Betrieb, das Ende ist offen. Interessenten können sich die Flugmodelle am Boden und in der Luft ansehen und mit den Eigentümern und „Piloten“ fachsimpeln. Der Grill wird aufgebaut. Und für den Nachwuchs gibt es Basteleien mit Pappmodellen sowie ein Geschicklichkeitsspiel, das ein bisschen sei, wie ein Flugzeugmodell zu steuern.

Der Werbener Verein zählt 33 Mitglieder zwischen 16 und 86 Jahre, die auch aus Schkeuditz, Leipzig und Weißenfels kommen, sagt Schäke. Sie umsorgen und bewegen Segler, Propellermaschinen, Jets und Hubschrauber. Zum Fest hat sich unter anderem ein gutes Dutzend Akteure der „Legendary Fighters“ angesagt, das die Weltkriegsmodelle am vergangenen Wochenende in Großbritannien im Formationsflug präsentierte. „Und für drei Nachbildungen mussten wir eine Sondergenehmigung der Landesdirektion Chemnitz einholen, weil sie mehr als 25 Kilogramm wiegen: eine P-47 Thunderbolt, eine Messerschmidt Me109 und einen Hubschauber, dessen Eigentümer aus Aue erstmals bei uns ist“, so der Chef.

Wettbewerbe gibt es nicht, auch kein festes Programm. „Bei uns geht es zwanglos zu. Das kommt denen zugute, die den Himmel mal ganz allein für ihre Maschine haben wollen.“ Das Flugplatzgelände, eine 300 mal 40 Meter große Fläche ist von Werben aus über die Straßen Zum Monarchenhügel und Sohestener Weg zu erreichen.

Koordinaten: www.modellflieger-werben.de

Von Olaf Krenz