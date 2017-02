„Brücken in die Zukunft“

Drei Projekte nimmt die Stadt Pegau mit Hilfe des Investitionskraftstärkungsgesetzes in Angriff. Die Kommune plant für 1,8 Millionen Euro den Neubau der Kindertagesstätte „Vorwerk“, die Erweiterung der Kita „Zwergenstübchen“ in Wiederau und Schaffung einer Bürgerbegegnungsstätte in dem Ortsteil. Sie hofft dabei auf Fördermittel von 1,6 Millionen Euro.