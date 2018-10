Pegau

Besser rollen soll es demnächst auf zwei Abschnitten des Elster-Radweges im Pegauer Bereich. Die Kommune lässt dabei ein Stück Wirtschaftsweg nordöstlich des Ortsteils Wiederau sanieren. Konkret geht es um die Strecke zwischen der Staatsstraße 68 entlang des Feldes bis zur Gemarkungsgrenze von Döhlen (Stadt Zwenkau).

Radweg wird asphaltiert

Im Anschluss wird die Deckschicht für den Radweg des Weiderodaer Wegs am nördlichen Stadtrand erneuert. Es wird hinter dem Fasanenwinkel bis über die Elstermühlgrabenbrücke asphaltiert.

Mit diesem Zeichen wird der Elster-Radweg auf seinen rund 250 Kilometer Länge von der Quelle nahe der tschechischen Stadt Asch (Nordwestböhmen) bis zur Mündung der Weißen Elster in die Saale bei Halle (Sachsen- Anhalt) ausgeschildert. Quelle: André Kempner

Die Arbeiten führt die Naumburger Bauunion aus Görschen (Gemeinde Mertendorf) aus. Die hatte fürs preisgünstigste Angebot der drei Bieter den Zuschlag vom Stadtrat bekommen. Die Kosten liegen bei reichlich 95 000 Euro. Dafür gibt es einen Zuschuss von 90 Prozent nach der sächsischen Förderrichtlinie Kommunaler Straßenbau.

Andere Anbieter waren deutlich teurer

Die Konkurrenz hatte über zwei Drittel mehr aufgerufen (gut 165 000 sowie 169 500 Euro). Im Bietergespräch mit der Bauunion wurde geklärt, dass die Summe auskömmlich ist und nicht zu niedrig kalkuliert wurde, teilte Bauamtsleiter Gunther Grothe den Abgeordneten mit. Zumal dieser Betrag in etwa der Berechnung des Planers entspricht.

Eine Baufortsetzung bei Döhlen ist vorerst nicht zu erwarten, so Grothe. Zwenkau habe finanziell keinen Spielraum. Und dass die Landestalsperrenverwaltung demnächst den Elsterdamm verstärken will, sei kein Problem. Aufgrund des guten Radwegunterbaus dürften die Baufahrzeuge keinen Schaden anrichten.

Schutz für Kinder auf dem Schulweg

Pro-Pegau-Stadtrat Mario Bringer verwies darauf, dass der Radweg als Schulweg genutzt wird. Zum Schutz der Mädchen und Jungen sollten „Katzenaugen“ und Absturzsicherungen angebracht werden. Eine Prüfung wurde zugesagt.

Erneuerte Wasserleitung verbessert Druck in der Gartenanlage nicht

Als Vorleistung am Weiderodaer Weg erneuerte der Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) rund 90 Meter Trinkwasserleitung. Was Kritiker auf den Plan rief, weil das neue Teilstück keine Verbesserung des Wasserdrucks in der Gartenanlage mit sich bringt. Aus Sicht des Verbandes ist eine weitergehende Auswechslung bis dahin nicht wirtschaftlich, informierte ZBL-Bauleiterin Danielle Hüfler. Aufwand und Nutzen passen nicht zusammen. Zumal aufgrund der erst kurzfristigen Anfrage nur begrenzte Gelder zur Verfügung stehen. Die Kosten betragen knapp 30 000 Euro.

Von Olaf Krenz