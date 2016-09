Pegau ist um eine Attraktion reicher: In der Großen Anlage ist das neue Wasserspiel in Betrieb gegangen. Es sprudelt in den kommenden Wochen täglich von 10 bis 22 Uhr. Der Weg vom Wasserspiel hinter in Richtung Friedhof ist noch nicht ganz fertig, zudem werden im Oktober noch Pflanzungen vorgenommen.