Pegau

Seit Donnerstag ist die neue WC-Anlage hinter dem Pegauer Rathaus in Betrieb. Für eine Benutzungsgebühr von 50 Cent öffnet sich dem Gast ein kleines Hightech-Wunder: Der Toilettenraum mit Pissoir ist barrierefrei erreichbar und behindertengerecht ausgebaut; Seife, Wasser und Lufttrockner für die Hände werden mittels Sensortasten in Gang gesetzt und die Toilettenbrille wird nach jeder Benutzung selbstständig gereinigt.

Die Stahlbetonkonstruktion aus dem Hause Hering Sanikonzept in Burbach (Nordrhein-Westfalen) ist darüber hinaus wärmegedämmt und wird im Winter beheizt, ergänzt der Pegauer Bauamtsleiter Gunther Grothe. Gekostet hat sie rund 130 000 Euro inklusive Elektro-, Wasser- und Abwasseranschlüsse sowie Krankosten für das Umheben auf ihren jetzigen Standort. 80 Prozent davon wurden über das Sächsische Denkmalprogramm gefördert.

Schon seit einigen Jahren hatte Pegau über eine öffentliche Toilette in der Innenstadt nachgedacht. Allerdings hatte die Denkmalschutzbehörde angesichts der historischen Altstadt immer wieder Bedenken geäußert und damit das Vorhaben verzögert. Schließlich war ein Kompromiss gefunden worden, der einerseits die Aufstellung hinterm Rathaus in der Nähe des Elstermühlgrabens und zum anderen eine Begrünung der Anlage beinhaltete. Die Begrünung werde noch vorgenommen, kündigt der Amtsleiter Guido Voigt an. In den nächsten Tagen werden Hinweisschilder zur öffentlichen WC-Anlage in der Stadt angebracht.

Von Kathrin Haase