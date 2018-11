Pegau

Einen europaweiten Wettbewerb „Lebendige Stadtmauer“ hat die Stadt Pegau angeschoben. Darin sollen in erster Linie Architekten und weitere Fachleute innovative Ideen zur Gestaltung und Nutzung der Reste historischer Wehrbefestigungen entwerfen. Betreut wird der Wettbewerb von der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungs Gesellschaft (DSK), die schon seit den 1990er-Jahren vor allem die Pegauer Altstadtsanierung organisiert. Der neue Auftrag kostet die Kommune knapp 46 000 Euro.

Ideen gefragt für Sanierung der Stadtmauer

Die Stadtmauer ist das zentrale Thema für Pegaus Förderung aus dem Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“, sagte Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) in der jüngsten Stadtratssitzung. Bis zum Jahr 2023 können 4,4 Millionen Euro, inklusive Eigenmittel über 800 000 Euro, in dieses und weitere Projekte gesteckt werden. „Der Wettbewerb soll uns Lösungsmöglichkeiten liefern, wie wir die Stadtmauer sanieren können“, fügte Bauamtsleiter Gunther Grothe hinzu. Es klinge zwar nach viel Geld für das Büro, doch das Verfahren bringe viel Arbeit mit sich, die die Stadtverwaltung nicht leisten könne. Und die DSK habe aufgrund der jahrelangen Erfahrung eine sehr gute Ortskenntnis. Die Abgeordneten hatten gegen die Vergabe nichts einzuwenden.

Unsicherheit bei Anwohnern

Stadtrat Horst Gutzschebauch (Wählervereinigung Pro Pegau) sprach jedoch eine gewisse Unsicherheit von Anwohnern an. „Sie haben eine Karte zum Ausfüllen erhalten, ob die Stadtmauer auf ihrem Grundstück steht und welche Zugangsrechte sie gewähren wollen. Doch müsste die Mauer ja auf städtischem Boden errichtet worden sein, denke ich.“ Die Karten hatte die DSK für erste Informationen verschickt.

Grothe entgegnete, dass einem Großteil der Leute klar sein müsste, was ihr Eigentum ist. Allerdings gebe es eine Reihe unvermessener Grundstücke, wo das offen ist. „Man könnte die Grenze unmittelbar hinter der Mauer ziehen, wobei aber ein genereller Zugang für Sanierung und Beseitigung von Bewuchs möglich sein muss. Oder die Stadt kauft ein, zwei Meter“, so der Amtsleiter.

An einigen Abschnitten der Stadtmauer müssen grundstücksrechtliche Fragen geklärt werden. Quelle: Julia Tonne

Kein Tourismus durch die Gärten

Worauf Gutzschebauch individuellen Erklärungsbedarf anmeldete. Es gehe ja um eine Belebung und Begehung der Mauer. Die Leute aber wollen dort im Garten nicht ständig Besuch. Was Bürgermeister Rösel verstehen kann: „Wir wollen auch keinen Tourismus durch die Gärten. Aber es muss möglich sein, an die Mauer ranzukommen.“ Die CDU-Abgeordnete Ute Krüger verwies auf die Versicherungspflicht. „Die liegt beim Eigentümer“, so Grothe, „sodass es ja im privaten Interesse sein müsste, sich von der Stadtmauer zu trennen.“

In der Befragung gehe es gerade um die Befindlichkeiten der Anwohner, erklärte DSK-Projektleiter Christian Haendel. „Bei einer ersten Präsentation des Vorhabens gab es ein Meinungsspektrum von ,volle Entwicklung und Sanierung‘ bis zu ,nichts tun‘.“ Das soll mit in die Aufgabenstellung an die Architekten und Landschaftsplaner einfließen.

Informationsveranstaltung angekündigt für den 13. November

Amtsleiter Grothe relativierte, dass sich die Arbeiten „in erster Linie auf außen konzentrieren“. Ein wesentlicher Abschnitt sei in der Großen Anlage auf städtischem Grund. Letzteres gilt zudem für den Bereich am ehemaligen Konsum, fügte Mario Bringer (Pro Pegau) hinzu.

Laut Grothe findet am 13. November eine weitere Bürgerinformationsveranstaltung zum Thema statt. Auch dort können Anwohner ihre Fragen stellen – wie auch ständig im Rathaus. Über die Diskussion wolle die Verwaltung dann die Öffentlichkeit unterrichten.

Von Olaf Krenz