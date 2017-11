Pegau überreicht Petition: 1800 Unterschriften gegen Deponiebau

Pegau/Profen/Dresden. Der Kampf gegen die geplante Mineralstoffdeponie Profen-Nord nimmt weiter Fahrt auf. In dieser Woche überreichten Pegaus Bürgermeister Frank Rösel (parteilos), die Lützener Stadträtin Dorothee Berthold (Bündnis 90/Die Grünen) sowie weitere Vertreter beider Städte eine Liste mit 1800 Unterschriften an die Landtagspräsidenten in Dresden und Magdeburg, Matthias Rößler (CDU) und Gabriele Brakebusch (CDU).

Diese Sammlung werde nun als Massenpetition gewertet, so Rösel, und entsprechend ausgewertet. „Wir haben gute Hoffnung, damit Gehör zu finden“, erklärte er.

Wie berichtet plant die Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH (Mueg) auf dem Kippengelände in Profen-Nord, zwei Kilometer westlich von Werben eine Mineralstoffdeponie für Industrieabfälle, unter anderem auch Asbest. Diese sei über 30 Jahre angelegt und soll sich auf einer Fläche von 37 Hektar erstrecken. Die Anwohner in den umliegenden Dörfern befürchten dadurch Dreck- und Lärmbelästigungen, steigendes Verkehrsaufkommen sowie Verunreinigungen des Grundwassers.

Erst im September wurde die Genehmigung zum sofortigen Baubeginn vom Burgenlandkreis vorerst aufgehoben, nachdem der Naturschutzbund mit Unterstützung der Stadt Pegau gegen den Deponiebau geklagt hatte.

Von Kathrin Haase