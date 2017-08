Pegauer Altstadtfest: Start mit dunkler Historie, dann folgt buntes Treiben

Pegau. Ein überaus reichhaltiges Angebot hält das Pegauer Altstadtfest an diesem Wochenende bereit. Mittelalterliches Markttreiben, Kinderbelustigungen und musikalische Offerten in aktuelle Stilen sind ein Teil des umfangreichen Programms rund um den Kirchplatz und in zentrumsnahen Arealen der Elsterstadt. Die organisatorischen Fäden zieht Sabine Bader von der Stadtverwaltung.

Als offizieller Start gilt der historische Stadtrundgang mit „Stadtwachtmeister“ Rainer Pleß. Unter dem Titel „Mörder, Diebe, Steuerschuldner“ will er mit Geschichten von Folter, Mord und Hurenhaus die dunklen Seiten Pegaus aus früheren Zeiten offenbaren. Los geht es am Freitag, 17 Uhr, am Rathaus; bei Regen gibt es den Vortrag im Volkshaus. Schon ab 16 Uhr sind der Rathausturm und das Museum geöffnet. Live-Musik gibt es abends unter anderem in der Laurentiuskirche im Eiscafé Heinold, in der „Alten Post“ sowie in Volkshaus, Geflügelhof Günther und Brausen’s Fischerhütte.

Am Sonnabend, 13 Uhr, bläst der Posaunenchor des Kirchspiels den zweiten Fest-Teil an. Dann zeigen Historiengruppen Biwak und Gefechte, können Kinder ritterliche Spiele ausprobieren, wird altes Handwerk vorgeführt, lädt ein Trödelmarkt ein. Ausstellungseröffnung, Musical und Marionettentheater sowie Renaissance-Tänze werden ebenso geboten wie erneut viel Musik. Gegen 22.30 Uhr liefert eine Lasershow den fulminanten Abschluss.

Programm des Pegauer Altstadtfestes Freitag, 1. September 16 bis 18 Uhr Rathausturm und Museum geöffnet: Sonderausstellung „Krieg und Frieden“ 17 Uhr Historischer Stadtrundgang mit Rainer Pleß als Stadtwachtmeister „Mörder, Diebe, Steuerschuldner“, Treffpunkt Rathaus 19 Uhr Saxyfolk mit der Blue Glass Band aus Leipzig in der Stadtkirche 19 Uhr Live-Musik mit Heinfried und Alois am Eiscafé Heinold, Don Simon in der Alten Post, Andy und Teuto und „A Foggy Brew“ am Volkshaus, Hausmusik beim Geflügelhof Günther Kirchplatz 4/5, Akkordeon-Matthes und One-Man-Musik in Brausens Fischerhütte Sonnabend, 2. September 10 bis 17 Uhr Museum und Rathausturm geöffnet 11 bis 18 Uhr offene Kirche 13 Uhr Posaunenchor eröffnet das Fest vom Rathausturm 13 Uhr buntes Markttreiben mit Töpferwaren, Holzarbeiten, Trödel, Steine und Schmuck, Spinnrad, Ponyreiten, Postkutsche, Badesalz und Duftsäckchen herstellen, Hufeisen-Glücksschmied, Seilerei, Armbrustschießen für Kinder, Alpakahof, Frettchenzirkus, Kerzenziehen, Wiesenwerkstatt, Brakteaten-Schlagstock, Zigarrendrehen (Volkshaus), Speckstein, Linoldruck, Cocktailbar, historisches Nähkästchen, Hofladen Arche, musikalische Unterhaltung mit „Donner Trummel“, „Die Nachtvögel“ und Elsterchor 13 Uhr spätmittelalterliches Lager vom Bund der Raben am Kirchplatz 7, Schaukochen historischer Gerichte 13 Uhr Biwak des Königlich-Sächsischen Chevauleger-Regiments „Prinz Clemens“ im Klostergarten 13.30 Uhr Gefecht der Ritter vom Bund der Raben auf dem Kirchplatz 14.30 Uhr Musical rund um die Reformation in der Stadtkirche 14 bis 15 Uhr Gefechtsdarstellung mit dem Chevauleger-Regiment in der Großen Anlage 15 Uhr Ausstellungseröffnung „Faltenwurf“ von Jiang Bian-Harbort im Kunstraum Machart in der Breitstraße 15, Klavierkompositionen mit Peter Andersohn 15.30 Uhr Marionettentheater Dombrowski im Lutherhaus (Struwwelpeter für Kinder ab vier Jahre) 17 bis 18 Uhr Großes Ritterturnier auf dem Kirchplatz 18 Uhr Renaissance-Tänze zum Mitmachen am Napoleonhaus ab 19 Uhr Live-Musik am Eiscafé Heinold, Alte Post, Volkshaus, Geflügelhof Günther, Brausens Fischerhütte 22.30 Uhr Lasershow auf dem Kirchplatz

Von Olaf Krenz