60 Jahre nach ihrer Entlassung aus der landwirtschaftlichen Berufsschule in Pegau feierten die Absolventen von einst ihr großes Wiedersehen. Im Gasthof Werben schwelgten die Schüler der Jahrgänge 1940/41 in Erinnerungen – etwa an die Klassenreise in die Sächsische Schweiz oder an ihren ehemaligen Lehrer Waldemar Landmann.