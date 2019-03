Pegau/Wiederau

Die neue Bürgerbegegnungsstätte Wiederau kann wohl demnächst an ihre Nutzer übergeben werden. Der Neubau, an dem nun die Bezeichnung „ Bürgerhaus“ steht, ist so gut wie beendet. „Ja, er ist fast fertig“, sagt Pegaus Bauamtsleiter Gunther Grothe. Zuletzt ist es nur noch um den Elektroanschluss gegangen.

Bürgerhaus Ersatz für Vereinsräume in der Kita

Das Projekt war entwickelt worden, weil bisherige Vereinsräume im Gebäude der Kindertagesstätte „Zwergenstübchen“ ebenfalls für die Kinderbetreuung benötigt werden. Zunächst sollte die Begegnungsstätte in einem gemieteten Gebäude auf dem Gelände des früheren Senders Wiederau eingerichtet werden. Nach dem Gegenwind aus der Einwohnerschaft, weil die Anlage doch ein Stück außerhalb des Dorfes liegt, war die Stadt auf den Neubau am Festplatz umgeschwenkt.

Projekt-Änderung steigert Kosten enorm

Das brachte nicht nur eine zeitliche Verschiebung, sondern auch eine enorme Kostensteigerung mit sich. Anfangs war die Investition auf 134 000 Euro geschätzt worden. Dann plante die Kommune 250 000 Euro im Haushalt ein. Aufgrund der Baupreiserhöhungen der letzten Zeit reicht aber auch diese Summe längst nicht mehr aus. „Wir sind inzwischen bei knapp 400 000 Euro angekommen“, sagt der Bauamtsleiter.

Verzögerung wegen Elektroanschluss

Die Arbeiten hatten im Frühjahr 2018 begonnen. Kurz vorm Jahresende lobte Ortsvorsteher Michael Buth (Freie Wählervereinigung), dass das Vorhaben „vom Bauablauf her nahezu perfekt gelaufen“ ist. Mit dem ursprünglich noch im alten Jahr vorgesehenen Einzug klappte es allerdings nicht mehr, weil es Verzögerungen beim elektrischen Hausanschluss gab. So musste die Seniorenweihnachtsfeier in die Zwiebelhalle Weideroda verlegt werden. Inzwischen aber ist die Leitung verlegt und unter der Straße „durchgeschossen“ worden. Letzter Akt ist in diesen Tagen das Aufschalten in der Trafostation.

Kulturverein Wiederau übernimmt Bürgerhaus

Entstanden ist ein Flachbau mit Satteldach. Es gibt einen Veranstaltungsraum sowie Küche, Lager und Sanitäreinrichtungen. „Ein Gaststättenbetrieb ist dort nicht vorgesehen“, so Grothe. „Aber natürlich könnte das Bürgerhaus für Familien- und ähnliche Feierlichkeiten vermietet werden.“ Das aber liege dann in den Händen des Kulturvereins, der das Gebäude in seine Obhut nehmen soll. „Er trägt auch die Betriebskosten.“ Eigentümer aber bleibe die Stadt.

Einen Termin, wann der Kulturverein das neue Bürgerhaus übernimmt, konnte Bauamtsleiter Grothe noch nicht nennen. Die Gemeinschaft wird sich dann auch um die Gestaltung der Außenanlagen und die Herrichtung von Stellplätzen kümmern, sei vereinbart. Zudem wird hier der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes sein Domizil finden.

Von Olaf Krenz