Pegau

Eine gelungene Premiere erlebte der Neujahrsfrühschoppen des Pegauer Karneval-Klubs (PKK) am ersten Sonntagvormittag 2019. Der Vorstand hatte Mitglieder, Alt-Elferräte, Eltern und neugierige Unterstützer des Karnevals ins Vereinshaus am Schützenplatz, das Tanztrainingszentrum (TTZ), eingeladen.

Mehr als 50 Gäste waren gekommen. „Darunter auch Bürgermeister Frank Rösel, der unserem PKK ja recht gewogen ist“, informierte Vereinssprecherin Francis Günther-Köhler.

Karnevalisten stimmen sich auf die bevorstehende Saison ein

In gemütlicher Runde stimmten sich die Karnevalisten auf die bevorstehende Hauptsaison ein, ließen aber auch vergangenes Geschehen noch einmal Revue passieren. Zum Auftakt spielten die Spielleute aus Wintersdorf. Die kleinsten Besucher konnten sich auf der Hüpfburg austoben, die extra in der Trainingshalle aufgebaut worden war.

Der Pegauer Karneval-Klub (PKK) feierte den Beginn seiner 55. Saison unter dem Motto "Hüttengaudi, Après-Ski – unsere 55. feiern wir wie nie!" Das Tanz-Medley von Jugend-, Junioren- und Funkengarde sowie Tanzklub Rot-Weiß des Pegauer Karneval-Klubs. Quelle: Lucie Lorbeer

Wolfgang Six, langjähriger Büttenredner beim PKK, ließ es sich nicht nehmen, wieder ein paar Worte zu reimen: „Alles gibt’s ein erstes Mal, auch bei uns, beim Karneval. Nicht nur wie bei den großen Partei’n, laden auch wir zum Frühschoppen ein. Viel Neues steht schon auf dem Plan. Das Ziel bleibt: Alle packen an.“

Neuer Vereinsraum aufgebaut

Und ein Ergebnis genau dieses Anpackens konnten die Gäste am Sonntag im Vereinshaus bestaunen, teilte Günther-Köhler mit. In den vergangenen Wochen hatten viele Mitglieder und Helfer um Vereins-Bauleiter Jörg Wiesemann mit zugefasst und in ihrer Freizeit einen neuen Vereinsraum in liebevoller Detailarbeit ausgebaut.

In diesem Zimmer werden nun die wöchentlichen Vorstandssitzungen, Klubsitzungen sowie kleine Gruppenveranstaltungen stattfinden. Zudem bietet er viel Platz für die zahlreichen Pokale, die die PKK-Tanzgruppen in den vergangenen Jahren bei Meisterschaften und Wettbewerben erkämpften.

Pegauer Karnevalisten luden zu Weiberfastnacht und Jugendfasching

Die Altelferräte und Interessenten staunten nicht schlecht, was die Pegauer Karnevalisten auf die Beine stellen. Unter anderem konnten sie sich im neuen Sitzungsraum auch einen Imagefilm über die drei tollen Tage des PKK mit Weiberfastnacht, Jugendfasching sowie Karnevalsumzug mit dem anschließenden Bunten Fasching ansehen. Mit Leckerem vom Grill und ein paar Getränken klang der Neujahrsfrühschoppen gemütlich aus. Ob es gleich im nächsten Jahr eine Wiederholung gibt oder vielleicht erst nach einer Pause, steht noch nicht fest, so Günther-Köhler weiter.

Mehr als 50 Gäste sind ist Tanztrainingszentrum des Pegauer Karneval-Klubs zum Neujahrsfrühschoppen gekommen. Quelle: Francis Günther-Köhler

Klar ist hingegen, dass der TTZ-Anbau, in dessen Erdgeschoss sich der neue Raum befindet, weiter modernisiert werden soll. „In den zwei Etagen darüber gibt es noch einige Zimmer, die der Verein für seine vielen Gruppen herrichten will.“ Unter anderem müsse die Elektrik erneuert werden, damit dort nicht nur wie bisher der Kostümfundus sein kann. Aber das sei ein langfristiges Ziel. Schließlich stemme der PKK in jeder Saison zwei verschiedene Programme.

So seien vor allem die Tanzgruppen über die (Vor-)Weihnachtswochen recht aktiv gewesen. „Sie wollen im Februar wieder Neues zeigen.“ Auch die Prinzengarde und andere Gruppen sind erneut kreativ geworden. So können sich die Freunde des Pegauer Karnevals bei gleichbleibendem Motto „Hüttengaudi, Après-Ski – unsere 55. feiern wir wie nie!“ auf ein verändertes Programm freuen. „Nur wenige Höhepunkte, wie das Garde-Medley, übernehmen wir vom Herbst“, sagte die Vereinssprecherin. Noch gebe es Eintrittskarten im Einkaufsshop Günther.

Von Olaf Krenz