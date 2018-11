Pegau

Volle Hütte im Volkshaus, fehlende Parkplätze drumherum, ein Kommen und Gehen: In Pegau waren die Tänzer los. Und zwar um die 300. Der Pegauer Karneval-Klub (PKK) hatte am Sonnabend zum bereits siebten Tanztag eingeladen. Motto: „Hüttengaudi, Aprés Ski – Unseren 55. feiern wir wie nie“. Und die Vereine der Umgebung ließen sich nicht lange bitten, insgesamt nutzten 56 Gruppen aus 19 Vereinen die Chance, sich vorzustellen und gemeinsam mit dem PKK in dessen Jubiläums-Saison zu starten.

„2012 hatten wir den Tag zum ersten Mal organisiert, damals kamen zehn Vereine. Mittlerweile platzt das Volkshaus aus allen Nähten“, erklärte Francis Günther-Köhler vom federführenden PKK. Die Teilnehmer kämen nicht mehr nur aus Sachsen, sondern auch aus Sachsen-Anhalt und Thüringen. Tendenz: weiter steigend und ein wachsendes Einzugsgebiet.

Tanztag dient als Generalprobe für anstehende Turniere

Die Gründe jedenfalls, warum sich unzählige Tanzgruppen – von den ganz Kleinen über die Jugendlichen bis hin zu den Erwachsenen – vorstellen, waren vielfältig. So nutzte die Tanzgruppe Jugend vom Kultur- und Faschingsverein Seebenisch, amtierender sächsische Vizemeister in dieser Altersklasse, den Tanztag als Generalprobe. Denn in zwei Wochen stehen die Mädchen und Jungen beim Turnier in Eilenburg auf der Bühne.

Die Tanzmäuse vom Neukieritzscher Karnevalsclub hingegen kamen, um zu sehen, was andere Teams auf die Beine stellen. „Zudem ist der Nachmittag eine gute Gelegenheit, sich auch mal neue Ideen für Programme und Kostüme zu holen“, betonte Anne Kühnel, Trainerin der Tanzmäuse.

Gastvereine sammeln Auftrittserfahrungen

Und die D&J Dance Formation, eine Abteilung des TSV Kitzscher, sorgte dafür, dass die verschiedenen Gruppen mehr Auftrittserfahrungen sammeln konnten. „Zudem ist das Ambiente hier sehr schön“, sagte die Abteilungsleiterin Janice Raabe. „Wir nutzen den Tag auch für zusätzliche Proben für anstehende Wettkämpfe“, betonte sie. Drei Gruppen aus Kitzscher waren am Sonnabend mit von der Partie.

Geboten wurde dem Publikum fast alles, was es an Tanzstilen so gibt. Garde- und Schautänze waren selbstverständlich, aber selbst Samba, Rumba und Cha Cha Cha wurden getanzt – vorgeführt von den Minis vom CC-AS Leipzig. Fünf Stunden lang gab es Musik auf die Ohren und Tänze fürs Auge.

Die Teams des PKK hatten am Sonnabend weniger den Wettkampf in Eilenberg im Blick als vielmehr das anstehende Qualifikationsturnier in Hannover in drei Wochen für das Halbfinale der Deutschen Meisterschaft. Und natürlich die Jubiläumsgala am 1. Dezember. „Bei uns geht es ab dem 11.11. rund, dann feiern wir unsere 55. Saison“, sagte Günther-Köhler.

Von Julia Tonne