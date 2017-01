Pegau. Zwei Jahre nach ihrem Sohn Niklas (13) als Kinderprinz sind nun auch Madeleine Schilling (41) und Tilo Keller (46) in den Pegauer Karnevalsadel aufgestiegen. Als Prinzessin Madeleine I. und Prinz Tilo I. führen sie in der 53. Saison die närrischen Regierungsgeschäfte. Am Aschermittwoch, 1. März, endet regulär ihre Amtszeit – und aus dem schillernden Prinzenpaar werden wieder die Buchhalterin und der Technische Leiter im Tiefbau.

Fast 20 Veranstaltungen absolvieren sie innerhalb einer Saison – vom Karnevalsauftakt am 11. November über die Abendveranstaltungen und den Kinderfasching im Volkshaus, den drei tollen Tage in der Schlosshalle, den Umzügen in Pegau und Groitzsch sowie diversen Gastbesuche bei befreundeten Vereinen. Für den Marathon haben sich Madeleine Schilling und Tilo Keller zuverlässige, familiäre Schützenhilfe geholt. „Ohne unsere Omas und Opas würde es nicht gehen“, ist der 46-Jährige dankbar. „Unsere Kleine wird jetzt im Januar vier und braucht natürlich Betreuung, wenn wir abends unterwegs sind, und auch Niklas wollen wir nicht alleine lassen.“

Als gebürtige Pegauer liegt ihnen der Karneval im Blut. Zusammen mit Freunden hat das Paar in der Vergangenheit schon zahlreiche Veranstaltungen im Volkshaus besucht und ist darüber hinaus in der Umzugsgruppe Schnapsnasen aktiv – je nachdem, wie es seine Zeit zulässt. Da fiel die Anfrage der beiden Präsidenten Heiko Günther und Mandy Wagner, ob sie das neue Prinzenpaar werden möchten, auf fruchtbaren Boden. „Das Wichtigste ist: Uns macht es riesigen Spaß“, zieht Tilo Keller eine kleine Bilanz aus der Vorsaison. „Man kommt mal aus dem Alltag raus und lernt interessante und nette Leute kennen.“ Im Verein sei alles bestens durchorganisiert und auch die Programme seien sehr anspruchsvoll.

Nach einer kleinen Weihnachts- und Silvesterpause steigt nun langsam die Vorfreude auf die Hauptsaison. Bevor es am 4. Februar das nächste Mal wieder auf die Volkshausbühne geht, benötigt Prinzessin Madeleine zu Hause annähernd zwei Stunden fürs Schönmachen: Haare, Make up, Fingernägel und dann die blau-weiße Traumrobe! Für ihren Mann ist es weniger anstrengend: „Ich ziehe den Anzug an und bin fertig“, lacht Tilo Keller mit einem Augenzwinkern. Zuletzt gönnt sich das Paar noch einen Schluck Sekt gegen das Lampenfieber – und dann geht es raus ins Scheinwerferlicht. „Ich bin immer so aufgeregt“, gesteht die 41-Jährige, „da braucht man so ein kleines Ritual.“

Kraft schöpfen die Eltern zweier Kinder aus ihrem Familienleben und dem gemütlichen Zuhause in der Carsdorfer Straße. „Dort, wo der Hubschrauber steht“, spricht Tilo Keller den markanten Punkt in seinem Vorgarten an. Sein Vater Siegmar hatte die Mi8, einen ehemaligen Offiziershubschrauber mit Bordtoilette, Garderobe, Bar und 16 gepolsterten Einzelsitzen, 1993 ersteigert und in Einzelteilen nach Pegau transportiert. Das sowjetische Fluggerät vom Baujahr 1970 bringt es immerhin auf 7,5 Tonnen, knapp 25 Meter Länge und 5,60 Meter Höhe. Seine Reichweite lag bei 360 Kilometern und der Verbrauch in der Stunde bei 800 Liter Kerosin.

Heute wird der fluguntaugliche Koloss für kleine Familienfeiern und gemütliche Kaffeenachmittage genutzt. „Aber er müsste mal außen gestrichen werden“, sagt der 46-Jährige mit Blick auf die blätternde Farbe. „Auch drinnen ist einiges zu tun, aber immer eins nach dem anderen.“

Von Kathrin Haase