Pegauer Rat bestätigt einstimmig neue Stadtwehrleitung

Pegau. Die Formalie war schnell erledigt. Auf die Blumen musste René Bleidorn aber etwas warten. Die Pegauer Stadträte bestätigten ihn auf der jüngsten Sitzung einstimmig als stellvertretenden Stadtwehrleiter. Ebenso wie seinen Chef Marco Becher. Doch da der gerade zu diesem Zeitpunkt beim Löscheinsatz in der Wachenheimer Straße aktiv war, wo es in einem leerstehenden Gebäude der ehemaligen Getreidewirtschaft brannte, verzögerte sich die Gratulation. Für diese wurde die Sitzung bei Bechers Eintreffen unterbrochen.

René Bleidorn ist stellvertretender Stadtwehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Pegau und Ortswehrleiter der Feuerwehr Schkorlopp. Quelle: Olaf Becher

Von den Kameraden der fünf Ortsfeuerwehren in der Kommune war das neue Führungsduo bereits zweieinhalb Wochen zuvor bei der Jahreshauptversammlung gewählt worden.

Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) erinnerte an die Verabschiedung des bisherigen Amtsinhabers Dietrich Baldeweg. Für den 66-Jährigen hatte es zunächst vormittags eine persönliche Alarmierung gegeben, nach der ihn die Pegauer Ortswehren, die Drehleiter aus Groitzsch und die Kollegen aus Elstertrebnitz auf dem Markt empfangen und gefeiert hatten, ehe am Abend für ihn die offizielle (Wach-)Ablösung nach 27 Jahren an der Spitze gefolgt war. Nun gehen zwei Mittdreißiger voran.

Junge Leitung bringt schon viel Erfahrung mit

Obwohl damit beide recht jung für diese Positionen sind, bringen sie einiges an Erfahrung mit, erklärte Rösel. Sie haben viele Lehrgänge besucht und die Dienstgrade Hauptbrandmeister beziehungsweise Oberbrandmeister erreicht. Becher führt die Pegauer Ortswehr und unterstützte Baldweg als Vize schon einige Jahre. Bleidorn ist Leiter der Schkorlopper Ortswehr. Die zwei, so Rösel weiter, tragen nun als Stadtwehrleitung die Verantwortung für die Entwicklung der immerhin fünf Feuerwehren, natürlich mit Unterstützung der Stadt.

Die Floriansjünger zählen 214 Angehörige, darunter 118 Einsatzkräfte. Zur Ausstattung gehören unter anderem fünf Gerätehäuser (plus ein Traditionsgebäude), elf Fahrzeuge und sechs Anhänger.

Von Olaf Krenz