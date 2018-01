Pegauer Rathaus erhält in diesem Jahr eine neue Elektroanlage

Pegau. Eine weitere Etappe bei der Sanierung des Pegauer Rathauses will die Stadt in diesem Jahr in Angriff nehmen. Die Elektroinstallation soll nun an der Reihe sein, nachdem 2017 die Heizungsanlage erneuert wurde. Der Stadtrat hat den Planungsauftrag an das Ingenieurbüro IHS-GmbH Leipzig vergeben, das bereits die Vorbereitungen für die Gebäudetechnik der künftigen Kindertagesstätte in der Straße Vorwerk ausführt.

„Das Rathaus ist vor 25 Jahren mal schick gemacht worden“, erinnerte Bauamtsleiter Gunther Grothe an die grundhafte Sanierung der Gebäudehülle von 1992. „Innen ist aber nichts passiert.“ Das soll nun in mehreren Abschnitten erfolgen. Für die Elektroleitungen und -anlagen sowie eine Brandmeldeanlage werden die Kosten auf rund 200 000 Euro geschätzt. Bei der Planung rechnet Grothe mit etwa 40 000 Euro. „Das hängt zum einen mit der Größe des Hauses zusammen, wobei wir den Ratskeller mit einbeziehen, auch wenn nicht klar ist, ob dort schon 2018 gebaut wird. Und dann spielt der Denkmalschutz eine Rolle.“ Letztlich hänge die Höhe des Honorars von den Baukosten ab. „Da müssen wir aufpassen. Wir wollen, dass es ordentlich gemacht wird, aber brauchen keinen Mercedes.“ Der Amtsleiter hofft, dass die Ausschreibung Ende April, Anfang Mai erfolgen kann, damit der Baubeginn im Juli möglich ist. „Zuletzt war es nicht günstig, dass noch an der Heizung gearbeitet wurde, obwohl schon Heizperiode war.“

Trotzdem wurde das Vorjahresprojekt nicht vollendet. „Wir dürfen wegen des Denkmalschutzes die Mauern nicht aufstemmen. Also liegen die Rohre teilweise darüber und über dem Fußboden. Wenn wir sie verstecken, sollen die Elektroleitungen mit rein“, weist Grothe auf eine künftige Abdeckung hin. Später sind noch Malerarbeiten, denen restauratorische Untersuchungen vorausgehen, wie im vorderen Treppenhaus schon passiert, sowie Ausbesserungen an den Sandsteinportalen sowie am Turm vorgesehen. Das Gesamtvorhaben, zu reichlich zwei Dritteln über das Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ gefördert, werde sich wohl bis 2020 hinziehen.

Von Olaf Krenz