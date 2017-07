Pegauer Schützen suchen Nachfolger für Königin Juliette

Pegau. Zwei Frauen haben es nach der Neugründung des Allgemeinen Schützenvereins zu Pegau 1444/1990 in seine Liste der Schützenkönige geschafft. Die Premiere nach 22 Männern gelang erst Uta Heise im Jahr 2014. Und vor zwölf Monaten legte Juliette Rausch nach, als sie mit Treffgenauigkeit und Glück das Königsschießen gewann. Nun ist die Gatzenerin noch neun Tage im Amt. Ob ihr bei der Regentschaft eine dritte Holde folgt? Das wird das 26. Schützenfest zeigen, das vom 4. bis 6. August in der Elsterstadt durchgeführt wird.

„Wir beginnen am Mittwoch mit dem Aufbau“, sagt Britta Roth. Sie ist die Organisationschefin der Truppe – wofür sie, auch als Frau, die Funktionsbezeichnung Hauptmann trägt. Wie in den Vorjahren steigt der größte Teil des Festes auf dem Parkplatz an Neuem Schützenhaus (Untermühle) und Sporthalle „Filze“ sowie im Domizil des Vereins. Bei der obligatorischen Mitgliederversammlung, die seit jeher am Donnerstag vorm Jahreshöhepunkt stattfindet, werden noch einmal die Details abgesprochen.

Den Auftakt des Festes tags darauf übernehmen die weiblichen Mitglieder sowie die Ehefrauen und Partnerinnen von Männern im Verein. „Wir ermitteln die Apfelkönigin, etwa 25 Damen nehmen daran teil“, so Roth. Mit der Armbrust wird über zehn Meter auf einen stilisierten Apfel mit Punktescheibe gezielt. Die Treffsicherste erhält den Titel und ein Diadem als Wanderpokal. Feiern lassen kann sie sich gleich im Anschluss bei der öffentlichen Disco mit DJ Steffen.

Am Sonnabend verabschiedet sich zunächst die scheidende Schützenkönigin Juliette Rausch im internen Kreis. 11.30 Uhr eröffnen der Vereinschef, Kommandant Peter Kretschmer, und Bürgermeister Frank Rösel (parteilos), das Schützenfest offiziell. Dazu werden Vertreter von befreundeten Vereinen begrüßt. Der Tross begibt sich im Anschluss zum eigentlichen Schützenplatz, wo ab 13 Uhr das neue Königsschießen für Pegaus Vereinsangehörige stattfindet, kündigt Frau Hauptmann an. Dem von Andreas Große gefertigten hölzernen Adler auf einem Mast müssen nacheinander verschiedene Teile wie Krone, Flügel und Schwanz abgeschossen werden. Wem das zum Schluss mit dem Körper gelingt, ist der Schützenkönig 2017. Oder eben die dritte Frau in der Reihe.

Zurück am Schützenhaus, wo Kinder und Jugendliche ihre Titelträger ermitteln, gibt es Kaffee und Kuchen. Interessenten können sich draußen im Bogenschießen und drinnen mit der Armbrust versuchen. Für den Nachwuchs gibt es eine Hüpfburg. Am Abend beim öffentlichen Tanz mit der Grasband Wachau (ab 20 Uhr) werden die frisch gebackenen Könige geehrt, unter anderem mit der Schützenkette, sagt Britta Roth.

Ein Frühschoppen rundet am Sonntagvormittag das Schützenfest ab.

Von Olaf Krenz