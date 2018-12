Pegau

Es wird eine Menge Wehmut dabei sein, wenn Manfred Selle am 29. Dezember zum letzten Mal seinen Lottoladen in Pegau geöffnet hat. Zum Jahreswechsel geht der 67-Jährige endgültig in Rente. Mit ihm verschwindet wieder ein Stück altes Handwerk aus dem Arbeitsleben: Eigentlich ist Selle Seilermeister.

Lotto und Zeitschriften werden zum Standbein

Wovon er und seine Familie aber in den letzten zwei, drei Jahrzehnten immer weniger leben konnten. Seine Arbeit war nur noch selten gefragt; deshalb wurden Lotto und Zeitschriften zum Hauptstandbein. „Hier mal eine Wäscheleine, da mal ein Bindfaden“, sind zuletzt im Laden bestellt worden, sagt er. „Das war nur noch eine sporadische Produktion.“ Bis zum Vorjahr hatte er zudem schubweise Klavierträgerstricke im Auftrag einer anderen Firma gefertigt.

Handwerk als Familientradition

Mit dem Handwerk war Selle in der DDR aufgewachsen. Opa Paul und Vater Siegfried hatten eine Seilerei und Flachsbrecherei am Heimatort Profen betrieben. Als das Unternehmen 1956 – Manfred war fünf – verstaatlicht worden war, hatte der Vater einen Neuanfang in Pegau unternommen. „Am 1. April 1957 ging es los mit der Seilerei Siegfried Selle in der Untermühle“, sagt der Sohn. „Erst nur in zwei Räumen, später mehr.“ Und er war nach der Schule häufig dabei. Kein Wunder, dass er dann bei Leipzigs größter Seilerei Rohland in die Lehre ging. Nach der Armeezeit ließ er sich ab 1971 in Forst zum Ingenieur für technische Textilien ausbilden: „Wir waren 150 Männer und 1200 Frauen an dieser Schule,“ bei der Erinnerung strahlen seine Augen.

Manfred Selle beim Spleißen von Schlaufen in einem Seil. Quelle: Mathias Bierende

Fürs folgende dreijährige Praktikum besorgte ihm der Vater eine Stelle in Pegaus Filzfabrik. „Da habe ich als Manipulant angefangen. So hießen die, die aus Fasern und Wollen die richtige Mischung für die zehn verschiedenen Filze herstellten.“ Später durchlief er auch alle anderen Bereiche des 600-Mann-Betriebes. „Das war richtig gut, und ich habe hier Anschluss gefunden.“

In guten Zeiten 60 Tonnen Bindfaden und Leinen

Im Januar 1978 fing er beim Vater in der Werkstatt an der Eulauer Straße an. Acht bis zwölf Mitarbeiter stellten pro Jahr 60 Tonnen Bindfaden her, Ackerleinen, Heuseile, Anbindestricke für Jungtiere. „Und als Konsumgüterproduktion, die jeder Industriebetrieb haben musste, lieferten wir 10 000 Abschleppseile, vor allem für die Wartburg-Pkws, die in den Westen verkauft wurden.

Manfred Selle an einer Zwirnmaschine. Quelle: Mathias Bierende

Die Seilerei, sagt Manfred Selle, hätte wohl den doppelten, ja dreifachen Ausstoß schaffen können – „wenn wir genug Material gehabt hätten“. Das aber wurde zugeteilt. Ein Höhepunkt war, wenn alle zwei Jahre ein Schiff aus Kuba Sisal brachte. „Da nahmen wir dann ein, zwei Tonnen, wenn wir den Platz und das Geld hatten.“

Als Erster in Sachsen mit Kurzarbeit

Am 1. April 1989 übernahm er Vaters Betrieb. Was wenige Monate später mit der Währungsunion und der Vereinigung mit der BRD kein gutes Geschäft mehr war. „Von 400 Kunden sind 398 weggebrochen. Und ich hatte 250 000 D-Mark Schulden.“ Er habe wohl als Erster in Sachsen Kurzarbeit eingeführt, dann aber dennoch fünf Mitarbeiter entlassen müssen. Mit zwei Leute machte er weiter.

Erst die von einem Kollegen aus dem Westen vermittelte Produktion von Springseilen, in Handarbeit gefertigt, brachte wieder einen Aufschwung. „Über vier Sportkataloge wurden die vertrieben. Das lief gut.“ Bis 2002 der Euro kam. Seitdem gab es nur noch kleinere Aufträge. Der Versuch, mit einem Partner aus Strickleitersprossen Kletternetze zu machen, wurde ein Flop. „Wir haben nur drei Stück verkauft.“

Schlussstrich unter die Jahre als Seilermeister

Mit 63 Jahren ging Manfred Selle eigentlich in Rente, die jedoch für den Selbstständigen recht gering ausfällt. Deshalb hat er mit ein klein wenig Seilerei und dem Lottoladen weitergemacht. Letzterer hat ihm zudem vor zwei Jahren nach schwerer Krankheit geholfen – als Antrieb, sich zu kümmern, und als Begegnungsort. Pegauer ist er zwar in den vielen Jahren nicht geworden, sagt er; wohnt er doch bis heute in Profen. Aber er kennt seit der Filzfabrik, bei gut vier Jahrzehnten im Volleyball-Club und wegen des Ladens natürlich viele Leute.

Aus und vorbei: Das Abschrauben des Firmenschildes war die letzte Aktion in Manfred Selles Seilermeister-Jahren. Quelle: Mathias Bierende

„Insgesamt hat es doch Spaß gemacht“, blickt der 67-Jährige aufs Berufsleben zurück. „Ich wurde immer wie ein Albino angeschaut, wenn ich gesagt habe, dass ich Seilermeister bin“, schmunzelt er. „Wenn aber die Wende ein Jahr eher gekommen wäre, hätte ich den Betrieb nicht übernommen.“ Fast wäre der jetzt zum Technischen Denkmal geworden. Doch die Behörde kam zu spät: Die Maschinen sind verschenkt, stehen vielleicht mal in einem Museum. Und auch die Werkstatt hat Manfred Selle schon verkauft.

Das Werkstattgebäude an der Eulauer Straße ist verkauft. Quelle: Mathias Bierende

Von Olaf Krenz