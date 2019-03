Pegau/Chemnitz

So sehen Sieger aus: Die Jugend- und Juniorentänzer des Pegauer Karnevalklubs haben bei der Sächsischen Meisterschaft am Sonnabend in Chemnitz ordentlich abgeräumt. Von zwölf Pegauer Startern holten neun den Sachsenmeistertitel, darüber hinaus einen zweiten, einen vierten und einen siebenten Platz. Damit qualifizierten sich die bis 14-Jährigen für das Halbfinale der Deutschen Meisterschaft am 23. März und die Tänzer Ü15 für die Norddeutsche Meisterschaft tags darauf in Baunatal bei Kassel.

Heimfahrt nach Pegau war euphorisch

„Wir sind überglücklich: zehn Pokale bei zwölf Startern. Die Heimfahrt war entsprechend euphorisch“, lässt Vizepräsidentin Mandy Wagner durchblicken. Mit drei Reisebussen waren die Pegauer am Sonnabend in die Stadthalle nach Chemnitz aufgebrochen, neben den 80 aktiven Tänzern reisten zur moralischen Unterstützung auch Familienmitglieder, Fans, Betreuer und Trainer mit.

Die Pegauer Funkengarde sitzt auf dem Siegertreppchen und strahlt über den Sachsenmeistertitel. Quelle: René Biering

„Es war knapp und fast bis zum Schluss der reinste Nervenkrieg“, beschreibt PKK-Sprecherin Francis Günther-Köhler etwa den Auftritt der Pegauer Funkengarde. „Sie sicherte sich erneut mit 417 Punkten den ersten Platz und somit die Qualifikation zum Halbfinale der Deutschen Meisterschaft. Mädels, das war spitze.“ Auch die Rasselbande überzeugte die Jury mit ihrem Tanz „Volle Sternkraft voraus“ und holte sich 410 Punkte. Francis Günther-Köhler: „Wir sind einfach nur sprachlos.“

Meister- und Vizemeistertitel geholt

Weitere Sachsenmeistertitel gingen an: Lorelai Biering und Kostja Klepzig in der Kategorie Tanzpaare Jugend; die Jugendgarde (Kategorie Tanzgarden Jugend); Nelly Poser und Robin Schulter (Tanzpaar Junioren); Chayenne Wiesemann (Jugend Mariechen); Juniorengarde des PKK (Juniorengarde), Laila Nitzschke (Junioren Tanzmariechen) sowie den Tanzclub Rot-Weiß in der Gemischten Garde Ü15.

Vizemeister wurden die Lolipops mit 414 Punkten – nur fünf Punkte hinter dem Sieger Elferrat Gebau Dresden. Einen vierten Platz erreichte Tanzmariechen Fabienne Schröter und den siebenten Platz holte sich Samira Liebau.

Tanzmariechen Fabienne (re.) sicherte sich 414 Punkte und verfehlte nur knapp das Treppchen; Mariechen Samira erreichte 406 Punkte und Platz 7 in einem starken Starterfeld. Quelle: René Biering

Von Kathrin Haase