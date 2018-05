Pegau

Ihre Freizeit verbringt Gertraud Matthes am liebsten mit Geschichte. Dann verfolgt die Pegauerin den Weg Napoleons, liest viel und sammelt Bildmaterial über Persönlichkeiten, Schlachten und Uniformen dieser Epoche. Darüber vergisst die 58-Jährige gerne mal die Zeit.

Gertraud Matthes ist Gründungsmitglied und stellvertretende Vorsitzende des Pegauer Vereins Königlich-Sächsisches Chevauleger-Regiment Prinz Clemens. Die Liebe zur Geschichte, zur Natur und zur Heimat hat sie von ihrem Großvater Herbert Kratzsch mitbekommen. „Er war Lehrer und hat mich von klein auf geprägt“, erinnert sie sich an Wanderungen und Radtouren in die nähere Umgebung. „Ich habe viel von ihm gelernt, immer auf die spielerische Weise.“

Die Vereinsmitglieder vom Königlich-Sächsischen Chevauleger Regiment Prinz Clemens aus Pegau. Getraud Matthes (2. v. r.) schlüpft dabei in die Rolle einer Marketenderin. Quelle: privat

Immer wieder blätterte die Pegauerin auch im Sammelalbum ihres Großvaters mit Zigarettenbildern. Darauf waren Soldaten in bunten Uniformen inmitten romantischer Landschaften abgebildet. „Das war etwas besonderes“, erzählt Gertraud Matthes und glaubt, dass damit der Funke endgültig übersprang.

Ihr Sohn leitet heute den Verein

„Als meine Kinder erwachsen waren, habe ich mir ein Hobby gesucht“, sagt die gelernte Sprechstundenschwester und Masseurin/Bademeisterin. „Ich wollte nicht nur über Krankheiten reden.“ Mit ihrer Leidenschaft steckte sie auch ihre Kinder und Enkel an. Sohn Michael ist heute Vorsitzender des Vereins.

Dieser Zinnsoldat aus der Sammlung von Gertraud Matthes trägt das typische weiße Beinkleid und die rote Jacke wie beim Chevauleger-Regiment. Quelle: Kathrin Haase

Von Anfang an beteiligte sich die Pegauerin maßgeblich an den Altstadtfesten ihrer Heimatstadt. „Aber ich war immer auf der Suche nach etwas Speziellem, etwas Typischem für Pegau.“ Beim Stöbern im Heimatmuseum stieß sie auf Zeichnungen von Soldaten-Regimentern, die in der Elsterstadt stationiert waren, ihr Blick fiel besonders auf das Königlich-Sächsische Chevauleger Regiment „Prinz Clemens“. „Ich habe mich näher damit befasst und Informationen und Bilder dazu gesucht, obwohl das sehr schwierig war“, berichtet Gertraud Matthes. Mühsam setzte sie ein Puzzlestein an das andere. Heute weiß sie, dass das Regiment einst über 800 Mann stark war und aus 18-Mann-Stab und vier Eskadronen bestand. Von 1802 bis 1813 war es in den Häusern der Pegauer Bürger und in der Umgebung einquartiert.

Geschichte soll lebendig bleiben

Viele Informationen sind im Laufe der Zeit verloren gegangen, bedauert die Heimatfreundin und spricht die Regimentsmusik an, die bei Appellen und Festlichkeiten aufgeführt wurde. Doch sie und ihre 15 Mitstreiter wollen die Geschichte lebendig halten und haben sich von einer Schneiderin extra Uniformen anfertigen lassen: rote Jacken mit grünen Aufsätzen, weiße Beinkleider sowie die typische Kopfbedeckung Tschako.

Zahlreiche Auftritte pro Jahr

Darin sind die Pegauer gern gesehene Gäste im In- und Ausland – in Großgörschen, Stolpen, Bautzen, Dresden, aber auch in Frankreich, Belgien, Luxemburg, Polen und Tschechien. Bis zu 15 Groß- und 15 Kleinveranstaltungen besuchen sie jedes Jahr. Die nächsten Termine sind im Juni in Zipsendorf und auf der Insel Malta. „Daneben geben wir Vorträge und sind bei vielen Stadt-, Dorf- sowie Schulfesten dabei“, so Matthes.

Sie selber schlüpft dabei in die Rolle einer Marketenderin. Diese Frauen folgten dem Regiment im Feldzug und versorgten die Soldaten zusätzlich zu ihren kargen Rationen mit einem Zusatzbrot, Branntwein und Tabak. „Sie waren es auch, die die Soldaten vor der Schlacht das letzte Mal sahen und ihnen den letzten Tropfen Branntwein als Mutmacher ausschenkten“, sagt die Pegauerin. „Nach der Schlacht waren sie als erste auf dem Schreckensplatz.“

Biwak auf der Wiprechtsburg

Zum zehnjährigen Bestehen des Vereins veranstalten die Pegauer vom 1. bis 3. Juni ein Biwak anno 1813 auf der Groitzscher Wiprechtsburg. Mit befreundeten Vereinen wollen sie am 2. Juni ab 14 Uhr einen Appell abhalten, Gefecht und eine Plünderung nachstellen. Geplant sind weitere historische Darbietungen mit dem Schauspieler Karsten Pietsch, bekannt als Leipzigs Alt-Bürgermeister Hieronymus Lotter.

Gegen 16 Uhr ist die Schriftstellerin Sabine Ebert (Hebammen-Serie) zu Gast und liest aus ihrem Mittelalterbuch „Schwert und Krone“.

Von Kathrin Haase