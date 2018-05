Halle/Pegau

Hinter den zehnten Klassen der Pegauer Oberschule liegt eine aufregende Woche: letzter Schultag, Englischprüfung und dazwischen das große Abschlusskonzert des ARD-„Händel-Experiments“ in Händels Geburtsstadt Halle. Mehr Gegensätze gehen nicht.

Orchester führt Pegauer Komposition auf

Am Donnerstagmorgen war der Musikkurs von Marco Fiedler zusammen mit der Schulleiterin Barbara Gollan, Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) und einigen Eltern im Reisebus nach Halle aufgebrochen. In der Georg-Friedrich-Händel-Halle führte das MDR-Sinfonieorchester vor mehr als tausend Zuschauern alle sieben Gewinnerstücke auf – neben der Komposition aus Pegau auch Schülerarbeiten aus Potsdam, Vellmar (Hessen), Blankenese, Ailingen (Baden-Württemberg), Essen sowie vom Landesgymnasium Latina in Halle.

Das als TV-Show inszenierte Konzert wurde live auf allen Kulturwellen der ARD, in den dritten Fernsehprogrammen und als Video-Livestream im Netz übertragen. MDR-Moderatorin Mareile Höppner führte durch die Veranstaltung.

Bürgermeister ist stolz und begeistert

„Es war einfach überwältigend“, ist Bürgermeister Frank Rösel noch am Freitag völlig ergriffen. „Der riesige Konzertsaal, die Fernsehkameras, viele bekannte Persönlichkeiten, das Sinfonieorchester. Ich bin total begeistert und habe den Termin mit Stolz wahrgenommen.

Wenn man bedenkt, was unsere Schüler hier geschafft haben: der erste Preis in einem deutschlandweiten Wettbewerb! Das ist einmalig, eine ganz große Nummer. Sie wird bestimmt noch lange nachwirken.“

Zurück in Pegau: der Musikkurs von Lehrer Marco Fiedler mit den Urkunden zum Händel-Experiment. Schulleiterin Barbara Gollan (r.) ist stolz auf die Jugendlichen. Quelle: Mathias Bierende

Auch die mitgereiste Schulleiterin Barbara Gollan zieht vor den Zehntklässlern den Hut. „Ich bin stolz, denn wir haben nicht nur teilgenommen, sondern gewonnen.“ Spaßeshalber träumt sie schon von einer eigenen Schulhymne in Anlehnung an die Siegerkomposition. „Das muss mein Kollege Fiedler jetzt anpassen.“

Die Schüler selbst waren angetan von der besonderen Atmosphäre. „Geil, einfach genial. Besonders schön war der Klang mit dem Orchester“, sagt Marlene glücklich. „Heute haben sich die monatelangen Proben endlich ausgezahlt“, erklärt Nils.

Mehr als 350 Einsendungen

„Das Experiment ist gelungen: Wir haben mit dem Projekt so viele junge Menschen erreicht und sie haben uns mit ihren kreativen Kompositionen berührt und begeistert“, sagte MDR-Intendantin Karola Wille zu Beginn des Konzertes.

Deutschlandweit waren Schüler ab der 5. Klasse aufgerufen, sich vom Barock-Komponisten Georg Friedrich Händel inspirieren zu lassen und selbst klassische Rondos, Klangcollagen oder freie Kompositionen zum Thema Wasser zu komponieren. Es gab mehr als 350 Einsendungen.

„Es haben sich auch viele Musikgymnasien beworben“, weiß der Pegauer Musiklehrer Marco Fiedler, „umso mehr bin ich stolz, dass wir es als kleine Oberschule geschafft haben.“

Von Kathrin Haase