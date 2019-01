Pegau

Die Pegauer sehen ihre Zukunft mobil. Schon seit Jahren kämpft die Wählervereinigung Pro Pegau für den wichtigen S-Bahnanschluss nach Gera und Leipzig sowie den Ausbau der einstigen Verbindungsstraße nach Hohenmölsen im Burgenlandkreis ( Sachsen-Anhalt).

Beides würde die Elsterstadt einen großen Sprung nach vorn bringen, meint Mario Bringer von Pro Pegau und verweist auf immer mehr Verbündete wie die CDU-Landräte Henry Graichen ( Landkreis Leipzig) und Götz Ulrich ( Burgenlandkreis) sowie den Hohenmölsener Bürgermeister Andy Haugk ( CDU). Mittels Strukturfonds seien beide Projekte auch finanziell machbar.

150 Millionen Euro für Ausstieg der Region aus der Braunkohle

150 Millionen Euro Soforthilfe werden allein dieses Jahr für die Braunkohlereviere im Rahmen des Strukturwandels bereitgestellt. Um mittelfristig aus der Braunkohle auszusteigen, werden bis zu 60 Milliarden Euro für Investitionen in Infrastruktur und Stärkung der Wirtschaftskraft gefordert. Der Burgenlandkreis sei hier sehr aktiv und habe bereits einige Vorschläge erarbeitet, berichtet der Elsterstädter.

Die Bürgerinitiative Pro Pegau kämpft für den wichtigen S-Bahnanschluss nach Gera und Leipzig. Quelle: Olaf Krenz

Hierzu zählen ein Bildungscampus in Zeitz sowie die Anbindung der Stadt Zeitz und der Gemeinde Elsteraue an das S-Bahn-Netz. „Beide Ideen begrüßen wir sehr, zumal unsere Wählervereinigung seit Jahren eine Anbindung von Pegau an das mitteldeutsche S-Bahn Netz fordert.“ Der Landkreis Leipzig habe schon entsprechende Bemühungen unternommen, die Strecke Gera-Pegau-Leipzig zeitnah an das S-Bahn-Netz anzubinden.

Pro Pegau kämpft für Wiederherstellung Verbindung nach Hohenmölsen

Darüber hinaus kämpft Pro Pegau seit über zehn Jahren für eine Wiederherstellung der ehemaligen Ost-Westverbindung (F 176/B 176) nach Hohenmölsen, die bis 1967 bestand. „Umso mehr freuen wir uns, dass der Bürgermeister von Hohenmölsen kürzlich in einem Zeitungsinterview den Lückenschluss nach Pegau ebenfalls eingefordert hat“, erklärt Mario Bringer.

„Solche Projekte sollen künftig mittels Strukturfonds realisiert werden und die Reviere stärken“, macht der Pegauer Hoffnung auf eine mobile Zukunft. Die betroffenen Landkreise und Kommunen seien nun aufgefordert, entsprechende Ideen einzureichen und gemeinsam zu agieren. „Wir dürfen nicht müde werden, die Straßenverbindung nach Hohenmölsen und den S-Bahn Anschluss einzufordern.“

Pegau in den 60er-Jahren von der Hohenmölsener Region abgeschnitten

Die Stadt Pegau wurde in den 1960er-Jahren aufgrund des Tagebaus von der Hohenmölsener-Weißenfelser Region abgeschnitten, was auch in umgekehrter Richtung gilt. Dies habe zu einem wirtschaftlichen Strukturbruch auf beiden Seiten geführt, kritisiert die Wählervereinigung. Mit den Mitteln zum Strukturwandel bestehe nun die große Chance, endlich diese für Pegau wichtigen Vorhaben zu realisieren.

Von Kathrin Haase