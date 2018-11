Pegau

Die Stadt Pegau hat ordentlich Fahrt aufgenommen und sich zu einer sympathischen, kinder- und besucherfreundlichen Kleinstadt entwickelt. Und die Reise geht weiter: Stadtverwaltung und Citymanager Uwe Kowski (53) suchen immer neue Ideen und Verbündete für ein lebendiges Pegau. Denkbar sind neben einer Kreativwerkstatt und einem Frischemarkt auch kleinere, kreative Veranstaltungen.

Uwe Kowski wiederholt sich gern, wenn es um die Vorzüge der Elsterstadt geht: „Pegau hat Charme. Das Flair ist einzigartig, der historische Stadtkern, der bis in die Außenbereiche strahlt, die sehr gute Infrastruktur mit Bus-, Bahn- und Radwegverbindungen und natürlich das reiche Kulturleben.“ Hier gehören für ihn der Karneval, der weit über die Landesgrenzen hinausstrahlt, das historische Altstadtfest und das Oldtimertreffen zu den wichtigsten Zugpferden. „Pegau hat damit etwas ganz Besonderes geschaffen.“

Uwe Kowski ist seit Juni Citymanager in Pegau. Quelle: Kathrin Haase

Kowski: Pegau verträgt noch mehr Kulturveranstaltungen

Und doch sind aus seiner Sicht noch zwei, drei kleinere Veranstaltungen das Jahr über denkbar. Darüber möchte Uwe Kowski gerne mit den Pegauern ins Gespräch kommen und sie zur Mitarbeit gewinnen. „Mein Ziel ist es, Netzwerke zu bilden – für Vermieter, Kulturschaffende und Kreative. Es geht darum, die Ansätze, die es schon gibt, noch stärker herauszustellen. Gemeinsam können wir viel bewirken.“ Seit anderthalb Jahren steht der 53-Jährige in den Diensten der Stadt.

„Ich hatte gehofft, dass aus der Bevölkerung heraus mehr Ideen, Probleme, Kritiken und Hinweise kommen, vielleicht auch Spinnereien“, sagt Kowski, der eine Reihe von Geschäftsleuten, Hauseigentümern und Vereinen angeschrieben hat, um sie mit ins Boot zu holen. Leider war die Resonanz bis jetzt nur wenig zufriedenstellend. „Citymanagement benötigt Zeit und einen langen Atem“, weiß der Leipziger und warnt vor Schnellschüssen, die oft nicht lange Bestand haben.

Auch könne man die Stadt nicht losgelöst betrachten. Allein ihre Nähe zu Leipzig sei ein großer Trumpf. „Wir müssen den Fokus größer ziehen und über den Tellerrand blicken. All das geht nicht von heute auf morgen.“

Citymanager will mit ausgewählten Akteuren zusammenarbeiten

Mit einer geänderten Strategie versucht Uwe Kowski nun, neue Wege zu gehen. „Ich bin umgeschwenkt und habe mir handverlesen ein paar Leute ausgesucht, mit denen ich zusammenarbeite", erklärt er. Dazu gehören der Verein Buchkinder in der Breitstraße und die Macher der Trödelscheune in der Carsdorfer Straße. Diese planen etwa eine Kreativwerkstatt in Pegau und sind über die Kreativszene Sachsen top vernetzt. Daraus ergeben sich immer neue Ansätze.

Gemeinsam wolle man sich im kommenden Jahr am bundesweiten Wettbewerb „Ab in die Mitte" beteiligen. Mit Preisgeldern bis zu 30 000 Euro werden Projekte in Kleinstädten gefördert, um die Innenstädte beleben. „Ich hoffe sehr, dass die Bürger von Pegau verstärkt auf mich zukommen und ihre Vorstellungen mit einbringen."

Frischemarkt mit regionalen Produkten angedacht

Gegenwärtig verfolgt Uwe Kowski die Idee eines Frischemarktes in Pegau mit ausschließlich regionalen Produkten – vom Bäcker, Fleischer, einer Molkerei und Gärtnerei. „Socken und Nachthemden möchte ich dort nicht sehen, sondern wirklich nur frische, regionale Produkte. Das wäre für die Stadt eine echte Belebung. Ich bin gerade dabei, Kontakte zu knüpfen und anzufragen, ob das Interesse besteht."

Für Hinweise, Kritiken und Ideen ist der Citymanager jederzeit dankbar. Termine können telefonisch beziehungsweise per E-Mail mit ihm vereinbart werden, feste Sprechzeiten in seinem Büro in der Breitstraße gibt es nicht.

Kontakt: Uwe Kowski, Telefon 0178/5147175, E-Mail: citymanagement.pegau@gmail.com

Von Kathrin Haase