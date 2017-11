Pegaus Karnevalisten locken zum Jahrmarkt ins Volkshaus

Pegau. Die große Faschingseröffnung auf dem Markt und eine erste Party hat der Pegauer Karneval-Klub schon hinter sich. Vor dem PKK stehen zwei Abendveranstaltungen in seiner 54. Vorsaison, am morgigen Sonnabend und am 25. November. Das Publikum kann sich wieder auf ein mehrstündiges Programm aus Tanz, Gesang und Bütt freuen, kündigt Vereinssprecherin Francis Günther-Köhler an. Dabei gibt es gleich mehrere Neuheiten: das Moderationsteam, die Jugend-Bütt und das neu gegründete Männerballett, laut Günther-Köhler ein absoluter Höhepunkt.

Die Regentschaft des Prinzenpaares Uwe IV. und Claudia III. steht unter dem Motto „Auf Pegaus Jahrmarkt ist was los und der Spaß wird riesengroß“. Natürlich gehen viele Gruppen darauf ein und nehmen die Besucher mit auf einen Rundgang zum Pegauer Rummel. Dafür haben die vielen Tanz- und Sprechergruppen seit einigen Wochen auf Hochtouren trainiert, schließlich sollen nun die Auftritte perfekt klappen. Karten für die aktuelle Show gibt es noch bis Sonnabend, 11 Uhr, im Einkaufsshop Günther und für Spontane an der Abendkasse. Veranstaltungsbeginn ist jeweils 19 Uhr im Volkshaus.

Von okz