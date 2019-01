Pegau

Den Termin für den Pegauer Weihnachtsmarkt hat der Stadtrat Mario Bringer gerügt. „Er fiel auf das gleiche Wochenende wie der in Groitzsch, der zwei Tage geht, und der in Kitzen“, sagte der Abgeordnete der Wählervereinigung Pro Pegau in der jüngsten Ratssitzung.

Stadtrat wünscht sich Entflechtung der Termine

Die Veranstaltung auf dem Kirchplatz sei zwar gut gelaufen. Und für die Kitzener sei schön, dass dort etwas Neues entstanden ist; das Scheunenteam hatte auf dem Pfarrhof Weihnachtsmarkt-Premiere gefeiert. Allerdings sei es schade für die Bürger, dass das alles auch noch mit den Groitzscher Angeboten zusammenfalle. „Es wäre besser, das zu entflechten“, drängte er auf bessere Abstimmung und Kompromisse.

Karnevalisten und Adventsmesse mit Begehrlichkeiten

„Da sind wir dran“, entgegnete Bürgermeister Frank Rösel (parteilos). Er merkte zunächst an, dass der Kitzener Markt am Sonnabend, der in Pegau aber am Sonntag des zweiten Adventswochenendes stattgefunden hatten. „Eigentlich hatten wir diesmal schon das erste Wochenende für Pegau ausgewählt.“ Da aber die Adventsmesse im Volkshaus dazugehöre, habe das dann nicht funktioniert und wurde noch mal verlegt. „Auf Drängen des Karnevalklubs, der am 1. Dezember sein 55-jähriges Bestehen feiern wollte, haben wir ihm den Saal überlassen.“

Künftig soll dann das Doppel von Weihnachtsmarkt und Adventsmesse in der Elsterstadt regulär am ersten Advent steigen. In diesem Jahr wird das dann also der 1. Dezember sein.

