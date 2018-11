Borna/Grimma

Der Kirchenbezirk Leipziger Land steht vor einschneidenden Veränderungen. Darum geht es auf der Kirchenbezirkssynode am 24. November in Grimma. Dann soll die Struktur festgelegt werden, in der die Gemeindearbeit zwischen Röcknitz, Rötha und Regis ab 2020 erfolgt. Grundlage dafür ist der prognostizierte Bevölkerungsrückgang auch im Bereich des Kirchenbezirks Leipziger Land bis zum Jahr 2040. Trotz aller Veränderungen sollen die Gemeindeglieder auch in Zukunft immer einen Seelsorger als ihren konkreten Ansprechpartner haben, sagt Superintendent Jochen Kinder.

In 20 Jahren weniger als 20 000 Gemeindeglieder

Die Zahl der aktuell 30.000 Gemeindeglieder im Kirchenbezirk dürfte den Prognosen zufolge in reichlich zwei Jahrzehnten unter 20.000 liegen. Das macht schon ein Blick auf die Statistik mit der vergleichsweise hohen Zahl älterer Gemeindeglieder klar.

Beim großen Gottesdienst zum Kirchenbezirkstag im September war es richtig voll in der Stadtkirche St. Marien in Borna. Normalerweise ist das selten der Fall. Quelle: Thomas Kube

Hinzu komme, so Kinder, dass es längst nicht mehr so selbstverständlich sei wie früher, dass christliche Eltern ihre Kinder automatisch taufen lassen. Vielmehr nehme die Zahl der Familien zu, in denen die Eltern die Entscheidung darüber ihrem Nachwuchs selbst überlassen.

Künftig nur noch 28 Pfarrstellen

Fest steht, dass es im Kirchenbezirk weniger Pfarrer geben wird. Die Zahl der Gemeindepädagogen hingegen wird nicht gekürzt, „da sind wir der einzige Kirchenbezirk in der Landeskirche“. Derzeit gibt es 32 Pfarrstellen im Leipziger Land, von denen allerdings nur 25 besetzt sind. Die Zahl der Pfarrstellen sinkt in zwei Jahren auf 28, was zumindest auf dem Papier bedeutet, dass die Zahl der gegenwärtig real vorhandenen Pfarrer steigt. In jedem Fall aber wird sich deren Arbeit ändern.

Drei Pfarrer für 4000 Gemeindeglieder

„Wir haben einen neuen Denkansatz“, so der Superintendent. Heißt: War bisher ein Geistlicher für eine bestimmte Zahl von Gläubigen zuständig, soll es künftig Teams aus drei Pfarrern sowie einem Gemeindepädagogen und einem Kirchenmusiker geben, die für 4000 Gemeindeglieder verantwortlich sind. Es liegt auf der Hand, dass sich damit auch lokale Zuschnitte ändern. Bisherige Formen kirchlicher Strukturen wie Kirchspiele oder Schwesternkirchverhältnisse werden eine stärke und im Wortsinne auch größere Rolle spielen.

Kirchenbezirkssynode entscheidet

Dabei spielen die Teilräume des Kirchenbezirks eine zentrale Rolle in den Zukunftsplanungen. Derzeit sind es mit Grimma, Wurzen und Borna drei; womöglich kommt der Raum Geithain noch dazu. Wie die Organisation der Gemeinden künftig aussieht, steht noch nicht vollständig fest. Das entscheidende Wort hat ohnehin die Bezirkssynode.

Struktur wird aller fünf Jahre angepasst

Die Veränderungen, die in der Evangelischen Landeskirche Sachsen wie im Kirchenbezirk im Jahr 2020 anstehen, sind aber nur der Auftakt. Aller fünf Jahre soll die Struktur den demografischen Veränderungen angepasst werden, lautet die Vorgabe aus dem Landeskirchenamt in Dresden. Deshalb müssen die bevorstehenden Veränderungen schon derart tragfähig sei, dass die Stabilität der seelsorgerischen Arbeit gewährleistet bleibt, so der Superintendent: Zugleich soll die Kirche in gewisser Weise professioneller werden, wenn in künftigen Zusammenschlüssen bisheriger Gemeinden etwa ein Verwaltungschef eingestellt wird. Das würde die Pfarrer unter dem Strich entlasten, die derzeit auch Bauherren und Büroleiter sind.

Von Nikos Natsidis