Rötha/Pötzschau

Pfarrer Matthias Lehman hat auf einer Ortschaftsratssitzung in Pötzschau die Entscheidung verteidigt, auf dem Friedhof in Kleinpötzschau keine Bestattungen mehr zuzulassen. In der sehr emotionalen Debatte sah sich der leitende Pfarrer des Kirchspiels im Leipziger Land, zu dem die Kirchgemeinde Mölbis gehört, scharfen Vorwürfen ausgesetzt. Zugleich wurde deutlich, dass die Mölbiser Gemeinde offenbar in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt und weitere Friedhöfe zur Disposition stehen.

Fragen nach überraschender Entscheidung

Mehr als ein Dutzend Gäste bei einer Ortschaftsratssitzung im Feuerwehrhaus in Großpötzschau, das kommt äußerst selten vor. Dafür wurde die Garage zum Versammlungsraum umfunktioniert, und die Bürger durften von Beginn an mitreden.

Manuela Friedrich aus Dahlitzsch fasste zusammen, was Dahlitzscher und Kleinpötzschauer nach der überraschenden Entscheidung umtreibt: Warum gab es keine Information an die Bevölkerung? Was wird in den nächsten 20 bis 40 Jahren mit der Kirche und dem Areal? Was wird mit Familiengräbern, wer bezahlt die Umsetzung? Warum schließt man nicht den Friedhof in Großpötzschau, wo doch dort durch die weltliche Nutzung die Totenruhe ohnehin nicht immer gewahrt sei.

Hier sollen keine Bestattungen mehr stattfinden: Friedhof mit Kirche in Kleinpötzschau. Quelle: André Neumann

Auf alle Fragen gab es an diesem Abend keine Antwort, für die nach der fehlenden Information übernahm Lehmann jedoch die Verantwortung: „Die Kommunikation ist von unserer Seite aus schief gegangen.“ Deswegen den Beschluss der Kirchenvorstände der Gemeinde und des Kirchspiels zurückzunehmen, lehnte er ab. Der sei rechtskräftig. Und ziemlich eindeutig gefallen.

Anderer Vorschlag lag einst auf dem Tisch

Worüber sich Ulrich Janus, ein ehemaliges Mitglied des Mölbiser Kirchenvorstandes, wunderte. Zu seiner Zeit habe man dort den Vorschlag erarbeitet, den Großpötzschauer Friedhof zu schließen. Auf diese Weise hätte man das Gelände nach Ende der zwanzigjährigen Liegezeit als Veranstaltungsplatz neben dem größten Versammlungsraum in Pötzschau, der von einem Förderverein sanierten Großpötzschauer Kirche, nutzen können.

Janus warf der Kirchgemeinde vor, es sei „schäbig“, darauf zu setzen, dass ältere Menschen, die schon Familiengräber auf dem Friedhof haben oder bestehende Verträge für Grabstätten, sich kaum gegen das Vorgehen der Kirchgemeinde wehren würden, „dass die alten Leute das schon mitmachen werden.“

Der Friedhof an der Kirche in Großpötzschau Quelle: André Neumann

Lehmann argumentierte hauptsächlich mit wirtschaftlichen Erwägungen. Mölbis habe einen Friedhof mit acht Flächen in mehreren Orten. Von den beiden in Pötzschau befänden sich auf dem in Kleinpötzschau nur 20 Grablager, die Fläche sei aber größer als in Großpötzschau.

Bewirtschaftung verursacht Schulden

Wollte man ihn kostendeckend betreiben, so Lehmann, müsste die jährliche Friedhofsunterhaltungsgebühr bei 200 bis 300 Euro liegen. Jetzt sind es 20 Euro. Die Bewirtschaftung der Friedhöfe verursache jährlich Schulden. Rücklagen, die es einmal gab, seien längst aufgebraucht, so Lehmann.

Und selbst wenn die Stadt Rötha jene 1000 Euro im Jahr für die Friedhöfe überweisen würde, die die Gemeinde Espenhain früher an die Kirchgemeinde Mölbis zahlte, wäre das nur ein Tropfen auf den heißen Stein, waren sich Lehmann und der Röthaer Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) einig. Rötha unterstützt die kirchlichen Friedhöfe gar nicht, wolle aber darüber nachdenken, kündigte Eichhorn an. Eine Pflichtaufgabe sei es nicht, weil es einen kommunalen Friedhof gebe, so der Bürgermeister.

Nachdenken auch über andere Friedhöfe

Angesichts der jährlichen Verluste denkt die Kirchgemeinde auch über ihre anderen Friedhöfe nach. Für die in Kitzscher und in Dreiskau-Muckern, die zur Gemeinde Mölbis gehören, gebe es „Grundsatzbeschlüsse“, sagte Lehmann. „Dort müssen wir nach Lösungen suchen“, erklärte er der LVZ deren Sinn. Heißt: Gibt es keine, droht die Schließung.

Ob sich die in Kleinpötzschau noch zurücknehmen lasse, diesbezüglich zeigte sich der Pfarrer skeptisch auf die Bitte von Ortsvorsteher Waldemar Prszynos hin: „Sie müssen in den Vorständen darüber reden, die Kleinpötzschauer wollen ihren Friedhof behalten“, hatte der zum Abschluss der Debatte gesagt.

Von André Neumann