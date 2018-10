Groitzsch

Fast täglich gehen bei der Pflegegruppe Krumbholz in Groitzsch Anfragen nach Plätzen in Pflegeheim und betreutem Wohnen ein. „Der Bedarf ist längst nicht gedeckt“, sagt Heiko Krumbholz, der mit seiner Frau Doris die Geschäftsführung stellt. Deshalb arbeiten sie an zwei großen Projekten mit einem Gesamtvolumen von rund 13 Millionen Euro.

Projekt „Hofgärten“ vorgestellt

Das Paar stellte die „Hofgärten“ in Groitzsch und Pegau jetzt Landrat Henry Graichen (CDU) vor. Bei seinem Firmenbesuch in der Bella-Senioren-Residenz (Pflegeheim) wurde zudem über bürokratische Hürden sowie Probleme bei Personalbestand und -ausbildung gesprochen.

Integration einer Kita problematisch

Angekündigt hatte Doris Krumbholz zumindest das Groitzscher Vorhaben schon vor mehr als einem Jahr; da war bereits einige Planungszeit vergangen. Als problematisch erwies und erweist sich, in den Komplex mit 35 Seniorenwohnungen, Kleingärten, Veranstaltungssaal und Firmensitz eine Kindertagesstätte zu integrieren, die nicht nur Mitarbeiter nutzen sollen, erklärte die Chefin dem Landrat: „Die Einrichtung mit zwölf Krippen- und 36 Kindergartenplätzen steht auf dem Bedarfsplan der Stadt.“ Dass sie benötigt wird, bestätigte Bürgermeister Maik Kunze (CDU).

Betreuungsspanne von 5.30 bis 21 Uhr geplant

Heiko Krumbholz sprach davon, dass das Landesjugendamt, aber auch Abteilungen des Landratsamtes immer wieder neue Forderungen stellen. So gebe es eine Schwierigkeit beim Tageslichtquotienten (theoretischer Wert für natürliches Licht in Räumen). Eine andere betreffe die Öffnungszeiten. Seine Frau ergänzte, dass den Eltern ein flexibles Angebot unterbreitet werden soll. „Wir möchten die Spanne von 5.30 bis 21 Uhr nutzen.“ Was bei der sächsischen Behörde noch nicht auf Wohlwollen gestoßen ist. Landrat Graichen sagte hier Unterstützung zu: „Wir brauchen Plätze im Kreis. Da müssen wir helfen, dass es die Betriebsgenehmigung gibt.“

Große Pläne auch für Pegau

In Pegau plant die Firmengruppe 40 Seniorenwohnungen, eine Tagespflege mit 15 Plätzen sowie eine Villa mit 16 Wohnungen. Ein größerer Veranstaltungsraum würde zudem das benachbarte Pflegeheim „Birkenhof“ aufwerten, in dem es keine Cafeteria gibt, sagte Doris Krumbholz. Ihr Mann fügte hinzu, dass der Bauantrag gestellt wurde und erste Nachforderungen eingegangen sind.

So soll der geplante „Hofgarten“ in Pegau einmal aussehen Quelle: Jens Paul Taubert

Für beide Vorhaben wird an der Finanzierung gearbeitet. Ein Generalauftragnehmer soll die Projekte fast gleichzeitig errichten. „Wir gehen davon aus, dass es nach dem ersten Spatenstich 13 Monate bis zur Fertigstellung dauern wird“, erklärte Heiko Krumbholz. Der Abschluss könnte im ersten Quartal 2020 liegen – und damit schon mindestens drei Monate später, als ursprünglich vorgesehen.

Nun fehlen Pflegehelfer

Graichens Frage nach dem üblichen Fachkräftemangel im Pflegebereich verneinte Doris Krumbholz. Zwar hatte sie noch im September 2017 darüber geklagt. „Inzwischen aber sind wir im Plus. Das Heim mit 86 Betten ist seit etwa drei Wochen voll ausgelastet. Jetzt aber fehlen uns Pflegehelfer, ungelernte Kräfte.“ Woher der Wandel kommt, wollte der Landrat wissen. „Wir haben Pflegehelfer qualifiziert und Lehrlinge ausgebildet. Und ich denke, dass das Betriebsklima seinen Anteil hat, weil auch mal Mitarbeiter wiederkommen.“ Insgesamt hat die Gruppe circa 190 Beschäftigte. Dabei betreue der mobile Pflegedienst von Groitzsch und dem zweiten Standort Böhlen aus etwa 200 Menschen, die beiden Heime verfügen über 152 Betten.

Unternehmen kann mit Lohn in Krankenhäusern nicht mithalten

Die Geschäftsführerin betonte, einen „anständigen und recht guten Lohn“ zu zahlen. Allerdings könne das Unternehmen nicht mit den Sätzen in Krankenhäusern mithalten. Wenn also künftig die drei Ausbildungsberufe Krankenschwester, Kinderkrankenschwester und Altenpflegerin (die es auch für Männer gibt) zur Ausbildung Pflegefachfrau und -mann zusammengefasst werden, könnte es mit dem Personal wieder eng werden, so Doris Krumbholz. „Und da die Lehrzeit bei drei Jahre bleiben soll, muss ja einiges auf der Strecke bleiben.“

Heiko Krumbholz: Arbeitslose müssen reinschnuppern können

Angerissen wurden im Gespräch zudem (ambulante) Investitionskosten, Zahlungen vom Sozialamt sowie ein bundesweit diskutierter „Dienst an der Gesellschaft“, eine Art Freiwilliges Soziales Jahr für alle. Arbeitsamt und Bildungsunternehmen müssten Arbeitslose in den Pflegebereich „hineinschnuppern“ lassen, befand Heiko Krumbholz. Woraufhin Landrat Graichen beim Jobcenter des Kreises (für Langzeitarbeitslose zuständig) wegen speziellen Programmen nachfragen wollte.

Förderschüler absolvieren Tagespraktikum

Er regte an, über die Heranführung von Jugendlichen aus Lernförderschulen nachzudenken. „Bei uns läuft im zweiten Jahr, dass Schüler aus Elstertrebnitz zum Tagespraktikum kommen“, entgegnete Doris Krumbholz. Sie lernen dabei zwar nicht direkt die Pflege, aber verschiedene Bereiche des Heims kennen – Küche, Wäscherei, Hausmeister, Betreuung... „Da möchte ich Sie gleich auf mein rotes Sofa einladen, zum nächsten Überlandgespräch“, sagte Graichen. „Diese Erfahrungen wollen wir am 13. November öffentlich machen.“ Das Kohleunternehmen Mibrag und das Backhaus Hennig seien auch dabei.

Von Olaf Krenz