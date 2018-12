Borna

Eine 30-jährige Mitarbeiterin eines Pflegedienstes in Borna wurde am Montagabend von einem Hund gebissen und schwer verletzt. Sie befand sich gegen 18 Uhr zur Versorgung eines ihrer Patienten in dessen Wohnung in der Rudolf-Virchow-Straße.

Opfer erleidet schwere Verletzungen in Gesicht, an Armen und Beinen

Schließlich biss der Hund des Mannes plötzlich zu. Die junge Frau erlitt Verletzungen im Gesicht, an Armen und Beinen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung wurden aufgenommen, teilte die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig mit.

Von lvz