Borna

Schöne Bescherung in der Bornaer Innenstadt am letzten Werktag vor Weihnachten. Freitagmittag hat sich an der viel befahrenen Einmündung der Altenburger Straße in die Bahnhofsstraße, wo der Verkehr eher langsam rollt, ein Pkw überschlagen.

Zur Galerie Der Unfallverursacher war mit hoher Geschwindigkeit an einem Stau vorbeigefahren.

Augenzeugen zufolge soll der blaue Kleinwagen der Marke Toyota in der Altenburger Straße mit hoher Geschwindigkeit an mehreren wartenden Fahrzeugen vorbeigerast sein, um dann scharf nach rechts in Richtung Markt abzubiegen. Dabei überschlug sich der Wagen und fällte einen auf dem Gehweg stehenden Lampenmast.

Ein weiteres Auto stark beschädigt

Ein Fahrzeug, das in der Warteschlange ganz vorn stand, wurde bei dem Unfall am Heck stark beschädigt. Er habe im Spiegel nur etwas Blaues heranrasen sehen, sagte der unverletzte Fahrer. Ob sein Wagen von dem Toyota oder vom Lampenmast getroffen wurde, könne er nicht sagen.

Der Knoten am Rande der Bornaer City gehörte in den letzten Monaten zur inoffiziellen innerstädtischen Umleitung wegen der gesperrten Sachsenallee. Die war zur der Zeit schon geöffnet worden, was möglicherweise einen Verkehrskollaps verhinderte.

Unfallverursacher wird verletzt

Der Fahrer des Unfallwagens wurde vor Ort im Rettungswagen behandelt und von dort ins Krankenhaus gebracht. Warum der 81 Jahre alte Mann derartig schnell gefahren ist und die Kontrolle über sein Auto verlor, konnte kurz nach dem Unfall niemand sagen.

Feuerwehrleute kümmerten sich um Absperrungen und um ausgelaufene Flüssigkeiten. Der Einmündungsbereich war übersät von Fahrzeugteilen. Passanten quittierten den Unfall überwiegend mit Kopfschütteln, in der Bahnhofsstraße und in der Altenburger Straße staute sich der Verkehr. Wer konnte, wendete und fuhr zurück.

Ein Abschleppwagen des ADAC richtete den Unfallwagen mit seinem Kran auf und verlud ihn. Nach gut anderthalb Stunden war die Unfallstelle wieder frei.

Von André Neumann