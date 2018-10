Borna

Der Kraftfahrer einer bayrischen Speditionsfirma parkte Samstagabend seinen Sattelzug, in dem verschiedenste Waren verstaut waren, auf einem Bornaer Parkplatz. Sonntagfrüh gegen drei Uhr schien alles noch in bester Ordnung. Doch als in den Morgenstunden sein Vater an dem Sattelzug vorbeilief, entdeckte dieser die aufgeschnittene Plane und verständigte seinen Sohn. Gemeinsam schauten sie sich den Schaden an.

Die Plane das Aufliegers war mehrfach aufgeschnitten und sämtliche Tabakwaren von einer der Paletten verschwunden. Daraufhin verständigte er die Polizei und die Spedition. Seinen Schätzungen zufolge beläuft sich der Stehlschaden auf einen fünfstelligen Betrag, der Sachschaden sei nicht minder hoch.

Die Ermittlungen wegen Diebstahl im besonders schweren Fall sind aufgenommen.

Von LVZ