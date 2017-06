Neukieritzsch/Kahnsdorf/Leipzig. Das Durchleiten der Pleiße durch den Kahnsdorfer See würde nach ersten Berechnungen der LMBV (Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft) knapp 13 Millionen Euro kosten. Die Umverlegung der Pleiße vor dem Trachenauer Wehr zwischen Kahnsdorf und Rötha ist die Vorzugsvariante zur Reinigung des Flusses von Eisendydroxidschlämmen, welche die Pleiße von den Kippen des ehemaligen Tagebaus Witznitz aufnimmt.

Die Summe ist Bestandteil eines Variantenvergleiches, den die LMBV am Donnerstag in Leipzig den Beteiligten am Diskussionsprozess um die Pleißereinigung vorstellen will. Eingeladen hat die LMBV unter anderem die Anrainerkommunen Neukieritzsch, Rötha und Böhlen, den Zweckverband für die Witznitzer Seen, das Kommunale Forum Südraum Leipzig, den regionalen Planungsverband Westsachsen-Thüringen, Vertreter der Eigentümer der Witznitzer Seen und die Bürgerinitiative (BI) Kahnsdorfer Seen.

Die vertritt mittlerweile die Interessen von rund 350 Anliegern in und um Kahnsdorf, die der BI eine entsprechende Vollmacht gegeben haben. Sprecher Alexander Malios von der BI erwartet, dass bei den Gesprächen mit der LMBV ein Konsens gefunden werde. „Wir werden nichts dulden, was gegen den Kahnsdorfer See läuft“, sagte er der LVZ. Die BI und etliche Anrainer des Hainer und des Kahnsdorfer Sees befürchten, dass die in Gang gekommene touristische Entwicklung der einstigen Witznitzer Tagebaulandschaft wieder zunichte gemacht werden könnte.

Der Bergbausanierer will den Gesprächspartnern am Donnerstag die Ergebnisse der Grundlagenermittlung für die Einleitung der Pleiße in den Kahnsdorfer See vorstellen. Zugleich sollen etliche andere Lösungsansätze zur Pleißereinigung betrachtet und diskutiert werden. Von denen erscheinen einige auch aus Sicht der LMBV durchaus als geeignet, das Ziel zu erreichen.

Die BI macht im Vorfeld auf die Möglichkeit aufmerksam, Firmen in den Prozess einzubeziehen, die Eisenhydroxid verarbeiten und verkaufen. Damit könnten nach Ansicht der BI bei einigen der Varianten die Bewirtschaftungskosten gesenkt werden. Der nächste Gesprächstermin ist bereits für September vorgesehen.

Von André Neumann