Borna

Es waren zehn Tage, in denen die Karten in Borna neu gemischt wurden. Als vor justament zehn Jahren auf einmal Fahrt in den Bornaer Oberbürgermeisterwahlkampf kam – in einer Art und Weise, mit der wohl niemand hatte rechnen können. Am Anfang stand eine lapidare Erklärung des damaligen Bornaer Oberbürgermeisters Bernd Schröter (Bürger für Borna/BfB), derzufolge er den damaligen Grimmaer Landrat Gerhard Gey (CDU) künftig und speziell vor dem zweiten Wahlgang für die Landratswahl unterstützen wollte.

Schröter verlor die Oberbürgermeister-Wahl

Gey gewann die Wahl, Schröter musste das Rathaus verlassen, und seine Nachfolgerin Simone Luedtke (Linke) zog ein. Ohne die Unterstützungserklärung für den späteren Landrat des Landkreises Leipzig wäre Bernd Schröter womöglich heute noch im Amt.

Der damalige Bornaer Oberbürgermeisters Bernd Schröter (Bürger für Borna/BfB) unterlag im Juni 2008 beim zweiten Wahlgang zur Wahl des Oberbürgermeisters. Quelle: G. Hunger

Das erklärt sich allerdings nur durch den damaligen Kampf um den künftigen Kreissitz. Dabei hatte es bekanntlich eine in jedem Fall heftige Auseinandersetzung zwischen den beiden bisherigen Kreisstädten Grimma (Muldentalkreis) und Borna (Leipziger Land) gegeben, Internetforen, große Diskussionsrunden und Fahrten von Vertretern beider Städte in den Landtag nach Dresden inclusive.

Vor allem aber standen die Spitzenleute beider bis dato selbstständigen Landkreise im Fokus – der Grimmaer Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) und Muldentalkreis-Landrat Gey auf der einen Seite sowie Schröter und die damalige Landrätin Petra Köpping (SPD) auf der anderen.

Köpping hat sich sehr für Borna eingesetzt

Insbesondere Köpping galt als diejenige, die sich in der Wahrnehmung vieler Bornaer besonders stark für die Stadt eingesetzt hatte. In diese Situation platzte die Nachricht, dass die BfB und damit Schröter ab sofort den Grimmaer Landrat unterstützen würden. Dass diese Botschaft exakt am 50. Geburtstag der heutigen sächsischen Integrationsministerin publik wurde, war an sich pikant.

Beim Geburtstagsempfang im Goldenen Stern war das Entsetzen darüber unter den Besuchern mit Händen zu greifen. Köpping war da allerdings schon im Bilde über den Wechsel von Schröter. „Er hatte mich vorher angerufen“, gab sie kürzlich dazu gegenüber der LVZ zu Protokoll.

Sieg schien für Schröter eigentlich sicher

Sie habe Schröter, mit dem sie nach allgemeiner Wahrnehmung wie in einem funktionierenden Team sehr gut zusammengearbeitet hatte, daraufhin gesagt: „Ich würde mir das gut überlegen.“ Schröter blieb bei seinem nunmehrigen Bekenntnis zum Grimma-Protagonisten Gey. Der konnte damals offenkundig gar nicht die Tragweite der Absprache mit Schröter und den Seinen begreifen.

Die Idee zur gegenseitigen Unterstützung sei bei einer Gesprächsrunde mit der Bornaer CDU und den BfB entstanden, bei der es zuvörderst um den Rückzug des CDU-Oberbürgermeisterkandidaten Benno Fromeyer ging. Die CDU solle besser den Amtsinhaber, also Schröter, unterstützen, sei damals vereinbart worden. Der hatte, beachtlich bei immerhin vier Herausforderern, im ersten Wahlgang 44 Prozent der Stimmen erreicht. Nach dem Rückzug sämtlicher Bewerber außer Luedtke schien er einem sicheren Sieg in der zweiten Runde entgegenzugehen.

Atmosphäre hat sich aufgeheizt

Es kam anders. Binnen kürzester Zeit heizte sich die Atmosphäre auf. Dass Luedtke den Amtsinhaber angriff („Schröter hat sich gegen die Interessen der Stadt Borna entschieden.“) und Landrätin Köpping erklärte, sie sei „menschlich tief enttäuscht“, durfte noch als normal gelten. Dass der vermeintliche Frontwechsel des Oberbürgermeisters aber auch Leute hinter dem Ofen hervorlockte, die sich ansonsten weniger politisch engagieren, wurde spätestens drei Tage vor der Wahl deutlich.

Hunderte bei Demo von „Pro Borna“

Zu Schröters Unterstützung war immerhin der frühere sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (CDU) nach Borna gekommen. Es half allerdings nichts, dass der verkündete, dass die Frage des Kreissitzes längst entschieden sei. Schröter und Biedenkopf wurden bei ihrem Gang durch die Reichsstraße zum Markt vielleicht von 50 Leuten begleitet. Auf der anderen Seite standen Hunderte bei einer Kundgebung, zu der die Kreissitzsicherungsinitiative „Pro Borna“ aufgerufen hatte. Schröters Amtsvorgänger Bernhard Schubert (SPD) bezeichnete Köpping als „eine Frontfrau, die immer da war und die sich für Borna aufgeopfert hat“. Donnernder Applaus.

Schließlich holte Luedtke 61 Prozent der Stimmen

Am Sonntag darauf, es war der 22. Juni 2008, das Wahlergebnis. 39 Prozent für Schröter und 61 Prozent für Luedtke. Es folgte ein Machtwechsel, auf den kaum jemand in Borna zwei Wochen vorher ernsthaft eine Wette aufgenommen hätte.

Von Nikos Natsidis