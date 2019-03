Borna

Die Polizei in Borna bekommt ein neues Domizil. Das hat jetzt Patricia Vernhold, Pressereferentin im sächsischen Innenministerium, auf LVZ-Anfrage bestätigt. Potenzielle Erweiterungen am bisherigen Standort des Polizeireviers in der Grimmaer Straße werde es nicht geben. Stattdessen soll ein neues Gebäude in der Stauffenbergstraße gebaut werden.

Platzprobleme bei der Polizei in Borna

Die Ordnungshüter leiden an ihrem derzeitigen Standort in der Grimmaer Straße schon lange unter Platzproblemen. Vernhold: „Die Unterbringung der Bediensteten kann nicht entsprechend des tatsächlich benötigten Raumbedarfs abgesichert werden.“ Vor allem fehle es an Diensträumen und Umkleideplätzen für den Streifendienst sowie an Lagerkapazitäten. Außerdem, so die Pressereferentin weiter, gibt es nicht genügend Garagen und Stellflächen auf dem Hof des Polizeireviers.

Neubau in der Stauffenbergstraße in Borna

Lange Zeit gab es Überlegungen, die Polizei weiterhin in der Grimmaer Straße zu konzentrieren. Dazu gehörten auch Pläne, die bisherigen Räumlichkeiten durch das benachbarte Amtsgericht zu ergänzen, das in absehbarer Zeit an einen neuen Standort ziehen soll. Nachdem das aber im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsprüfung untersucht wurde, hätten sich diese Überlegungen „eindeutig als funktional nachteilig“ erwiesen. Stattdessen bevorzugt das Innenministerium jetzt einen Neubau in der Stauffenbergstraße. Dort hat der Freistaat Sachsen ein eigenes Grundstück.

Arbeiten in Borna beginnen 2020

Die Arbeiten dort sollen Ende des nächsten Jahres beginnen. Das neue Gebäude soll in der zweiten Jahreshälfte 2022 fertig sein. Wie teuer das Projekt wird, darüber seien aktuell keine Angaben möglich.

Sollstärke des Reviers Borna liegt bei 153 Leuten

Die Sollstärke des Polizeireviers Borna liegt bei 153 Personen. Inwieweit es dabei Veränderungen gibt, darüber entscheide die Polizeidirektion Leipzig. Es lasse sich zudem nicht sagen, wie lange die Reform, die zur aktuellen Struktur der sächsischen Polizei geführt hat, Bestand haben wird. Es handle sich um eine „lebende Organisationsform“, so Vernhold, so dass es jederzeit Anpassungen geben könne. Das Innenministerium plane aber nicht, Polizeistandorte in Sachsen zu schließen.

Von Nikos Natsidis