Die Polizeidirektion Leipzig ermittelt wegen einer Sachbeschädigung in der Bornaer Grabengasse, die am Donnerstag angezeigt wurde.

Über die Weihnachtsfeiertage machten sich Unbekannte an einem Parteibüro in der Grabengasse zu schaffen. Sie beschädigten mit einem Stein zwei Fensterscheiben sowie die Scheibe und den Rahmen der Eingangstür. Zudem brachten sie mehrere Aufkleber an.

Sachschaden: 4000 Euro

Die Höhe des Sachschadens wurde mit etwa 4000 Euro beziffert. Beamte des Staatsschutzes haben die Ermittlungen aufgenommen. Um welche Partei es sich handelte, teilte die Polizei nicht mit. In der Grabengasse betreibt aber nur die AfD ein Büro.

Von lvz