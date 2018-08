Böhlen

Weil Polizeibeamten am Montagnachmittag in der Böhlener Straße Am Häuerbad ein Fahrzeug mit entstempelten Kennzeichen auffiel, stoppten sie den Fahrer des Ford Mondeo, um ihn zu kontrollieren. Der polizeibekannte 29-Jährige hatte keine gültige Fahrerlaubnis – und die Kennzeichen gehörten an ein anderes Fahrzeug. Desweiteren führte der Mann führte Betäubungsmittel mit sich und stand auch unter Drogeneinfluss – es wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Der 29-Jährige muss sich nun wegen der verkehrsrechtlichen Delikte und wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Von LVZ