Espenhain

Auf dem Gelände der Preßnitztalbahn in Espenhain sind der Polizei am Samstag zwei Sprayer ins Netz gegangen. Am hellerlichten Tag machte sich das Duo auf dem Industriegelände an einer Lok zu schaffen. Die Polizei konnte die zwei nach dem Hinweis eines Anrufers auf frischer Tat stellen. An einer abgestellten Lok, die dem Unternehmen gehört, war die Farbe des Graffiti noch nicht getrocknet, als die Beamten in der Straße des Friedens eintrafen.

Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei vorerst keine Angaben machen. Es wird wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ermittelt. Weitere Zeugen, die am Samstagmittag etwas Auffälliges beobachtet haben, können sich an das Polizeirevier Borna unter Telefon 03433/2440 wenden.

Von sp